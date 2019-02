Narbona espera que Rivera conteste a su carta y le pide que deje de mentir sobre cesiones que nunca existieron

En un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía, Narbona ha dejado claro que, al contrario de lo que afirma Ciudadanos, "no ha habido ni una sola cesión" a los independentistas por parte del PSOE y la prueba más fehaciente de ello es el rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado preparado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta del PSOE ha reconocido que su formación observa con "preocupación" el "proceso de derechización" de Ciudadanos, un partido que en sus inicios se definía como liberal e incluso hacía referencia a los valores socialdemócratas en su ideario, una mención que eliminó posteriormente.

Narbona ha recordado que en los países del entorno de España los partidos liberales y de centro moderado han establecido un cordón sanitario en torno a la ultraderecha, con la que se niegan a gobernar. Por eso ve necesario hacer una "llamada de atención" en este sentido a Rivera, cuyo partido "podría jugar un papel muy importante si no se deja llevar por el miedo al aumento del voto a la ultraderecha".

EL BOCHORNO DE PACTAR CON VOX

La exministra de Medio Ambiente precisa que el PSOE no está "hablando de pactos con nadie", sino que no le parece de recibo que Ciudadanos establezca un veto tan rotundo sobre el PSOE cuando son los 'naranjas' quienes gobiernan en Andalucía "con los votos de un partido que ha comenzado a exigir los nombres de los funcionarios que trabajan en la atención de víctimas de la violencia de género". "No entiendo cómo Rivera no siente bochorno", ha censurado.

Narbona ha recordado cómo el PSOE llegó a suscribir en 2016 un acuerdo de investidura con Ciudadanos porque compartían "muchas propuestas sobre el futuro de este país". Por eso mismo, ha instado a Rivera a que "reflexione sobre el futuro que le aguarda si su único empeño es competir por la derecha".

La presidenta del PSOE ha explicado que la carta se la dirige a Rivera y no al PP, porque en el caso de la formación de Pablo Casado los 'populares' siempre han mantenido la misma posición frente a los vaivenes de Ciudadanos.