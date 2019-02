Narbona dice que aceptar un relator no traspasa ninguna "línea roja" del PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha pasado ninguna línea roja" en el diálogo con los independentistas catalanes porque la figura de un relator "neutral" no va "en absoluto" contra el marco constitucional español.

Según Narbona, el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, "especula con algo que no está sucediendo" porque "no se le están dando ningunas alas al independentismo en todo aquello que no está contemplado ni en el derecho internacional ni en la Constitución española", ha señalado en una entrevista en Antena 3.

Sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando solo era secretario general del PSOE, en 2017, replicando al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, que el Congreso de los Diputados era el "perfecto mediador", la presidenta ha argumentado que "una cosa es un mediador y otra es un relator" y que mediación es lo que hubo en los gobiernos de Aznar con ETA y de Rajoy con Puigdemont.

También ha criticado la manifestación invocando la unidad de España que han convocado el PP, Cs y Vox, ya que, a su juicio, no ha habido momento más "grave" para la ruptura de la unidad de España que el del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, "y en ese momento no vi al PP pedir a la gente que saliera a la calle contra el Gobierno de Rajoy, que era el que tenía la responsabilidad en ese momento".

Tras acusar a Pablo Casado y Albert Rivera de "trasladar a la opinión pública algo que es falso, con declaraciones intolerables", Narbona ha garantizado que el Ejecutivo va a continuar con sus "esfuerzos, dentro de la Constitución y de la ley, para revertir el aumento muy intenso del independentismo que se produjo en la etapa de Rajoy".