Narbona no irá el lunes a la comisión de Les Corts sobre financiación de PSPV

La exministra Cristina Narbona ha comunicado a Les Corts que le es "completamente imposible" asistir el próximo lunes a la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2008, donde estaba citada, por tener varias reuniones en Madrid.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la también presidenta del PSOE expresa su "absoluta disponibilidad" a comparecer en esa comisión, "a pesar de no estar obligada a ello, como muestra de respeto a la institución", e igual que ha hecho en otros parlamentos autonómicos.

No obstante, explica que en la fecha en que ha sido citada, el 10 de diciembre, no puede acudir porque tiene ya convocadas varias reuniones de trabajo en Madrid, a las que acuden personas de todas las comunidades autónomas y que no puede suspender.

Narbona pide, en consecuencia, que se traslade a otra fecha su comparecencia y que a ser posible no se la cite en lunes, ya que es el día de la semana en que se celebran reuniones que le corresponde presidir por sus actuales responsabilidades.

La comisión de investigación inicia el lunes día 10 sus comparecencias, con la del diputado autonómico del PP que denunció ante el juzgado este caso, José Císcar, quien está citado a las 10.30 horas, a quien seguirá el presidente de Les Corts y presidente del Bloc, Enric Morera.

A las 13.30 horas será el turno del responsable de la campaña del Bloc en 2007, Lluís Miquel Campos, y a las 16.30 horas el de la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, mientras que a las 18.00 horas figura la comparecencia de Cristina Narbona.

El plan de trabajo de esta comisión de investigación prevé que acudan a Les Corts, además de la exministra de Medio Ambiente, la ex directora general de Consumo Etelvina Andreu; los exalcaldes de Gandía Arturo Torró y José Manuel Orengo; la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; y los exalcaldes de Benidorm Agustín Navarro y Manuel Pérez Fenoll.

Otras personas a las que se va a citar son el ex secretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla; el exsecretario de finanzas del PSPV José Cataluña; y los empresarios Luis Batalla y Enrique Ortiz, así como exresponsables y extrabajadores de la empresa Crespo Gomar, entre otros.