Narbona dice que la prioridad del PSOE es evitar las elecciones con "otras vías"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tiene claro que la "prioridad" de su partido y del Gobierno en funciones es "evitar" nuevas elecciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, y para ello asegura que explorará "otras vías posibles" entre las que destaca un Gobierno "a la portuguesa".

Descartado el Gobierno de coalición con Unidas Podemos tras el fracaso de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, Narbona ve "una alternativa que vale la pena considerar" en la propuesta de IU de recuperar la fórmula de un Ejecutivo monocolor con apoyo externo de la izquierda, algo que la formación morada rechazó al comienzo de sus conversaciones con el PSOE en busca de un pacto.

En declaraciones a EFE, la también vicepresidenta del Senado ha señalado que el PSOE propuso a Unidas Podemos desde un comienzo seguir el modelo de Portugal o Dinamarca y que consiste en que un Gobierno socialista recibe desde fuera el respaldo de otras formaciones de izquierda, algo que ahora podría volver a la mesa de negociación, tal y como propone IU.

En todo caso, Narbona señala que esta vía no cierra el otro camino en el que insiste el PSOE, esto es, pedir la abstención al PP y Ciudadanos para facilitar que Sánchez sea investido presidente y pueda formar Gobierno, abstención que no significa que para los socialistas su "prioridad" no siga siendo un "Gobierno progresista".

Un Ejecutivo, en definitiva, comprometido con las "políticas sociales, económicas y fiscales con las que nos hemos presentado a las elecciones", según recalca.

Para Cristina Narbona, la "prioridad absoluta" del PSOE "es evitar que vayamos a unas nuevas elecciones generales", y asegura que esta tarea se van a dedicar los socialistas "en los próximos días y semanas" sin poder precisar cuándo Pedro Sánchez volverá a convocar a los demás líderes políticos, puesto que "es algo que depende exclusivamente de él".

Entiende la presidenta del PSOE que encontrar una salida que evite nuevos comicios con una investidura antes de la fecha límite del 23 de septiembre es una "responsabilidad compartida" por todas las fuerzas políticas, y no solo del presidente en funciones.

Los socialistas, dice, asumen la responsabilidad de "buscar espacios de acuerdo", unos espacios que en su opinión existen "porque estamos seguros de que todos los partidos comparten la preocupación por la situación de interinidad del actual Gobierno".

Y en esta línea recuerda de que, mientras no haya nuevo Gobierno, no habrá nuevos presupuestos, algo que considera una gran "limitación" por la "necesidad imperiosa" de aumentar la inversión en políticas sociales, educación, sanidad o atención a la dependencia.

Agrega Cristina Narbona que un Gobierno en funciones "también significa incertidumbres que pueden afectar a nuestra economía" y apunta que "ningún partido político" puede tener entre sus prioridades "perjudicar" la situación social de los ciudadanos "más desfavorecidos" ni la de las empresas.

"Así que creemos que existe un interés general y que ese interés general es el que tiene que guiar las próximas conversaciones que emprenderá el presidente en funciones", concluye.