Nart (Cs) prevé un "brexit duro" y carga contra Gran Bretaña, "un país de botarates políticos"

En declaraciones a los periodistas antes de un encuentro con empresarios, ha comentado que "el problema no es negociar" sino que "no saben lo que quieren" y no hay un "interlocutor" claro, ni laboristas ni conservadores, y menos aún el 'Partido del Brexit', de Nigel Farage, primero en intención de voto y con ideas "populistas, separatistas e identitarias".

"En Gran Bretaña no se entienden entre ellos", ha indicado, remarcando que el acuerdo que se negoció hace dos años no se puede renegociar y no hay capacidad para llegar a ninguna conclusión ante la "estupidez institucional" y "paralización" de los partidos británicos.

En su opinión, "el desastre en que se va a encontrar Gran Bretaña es de tal magnitud", que finalmente habrá un interlocutor que tome medidas de "sentido común", pero ya una vez fuera de la UE. "Tengo el peor pesimismo para el 30 de octubre", ha agregado.

Nart espera que el Gobierno español tenga preparados planes de contingencia ante un brexit duro y cara a las elecciones europeas, ha apelado a ser "solidarios y no electoralistas" ante los intereses que afectan a todos los canarios y españoles.