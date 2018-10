Natàlia Sànchez (CUP) carga contra el conseller de Interior: "Deje de pegar a la gente y de desahuciar familias"

Lo ha dicho durante el Debate de Política General, en el que la CUP ha presentado una propuesta de resolución que pide reprobar a Buch por las cargas de los Mossos d'Esquadra de los pasados 29 de septiembre y 1 de octubre, y porque "reprime la disidencia política constantemente".

Sànchez ha llamado a "crear uno, dos y tres unos de octubre como forma de ampliar derechos", ya que considera que dentro del marco autonómico no se pueden mejorar los derechos sociales, económicos y políticos de los catalanes.

"Torra nos pedía unidad. Le decimos que, si no pone a su Govern a trabajar para su pueblo, el pueblo no lo conseguirá y no le perdonará nunca", y también ha pedido garantizar el derecho a la vivienda y una banca pública.

Además, ha cuestionado a ERC, JxCat y los comuns que aprobaran la resolución que permitía sustituir a los diputados suspendidos: "Entre salvar las viejas lógicas que ustedes consolidaron a través del pacto, o salvar la democracia, ¿ustedes qué escogen?".