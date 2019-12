Aguado dice que la fórmula Navarra Suma fue excepcional y rechaza coaligarse con el PP en Galicia, Euskadi y Cataluña

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha afirmado que la fórmula de Navarra Suma, con la cual Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y Cs concurrieron juntos a las elecciones generales, forales y municipales, fue algo excepcional, y ha rechazado posibles coaliciones electorales con el PP en otras comunidades autónomas.

Así ha respondido, en una entrevista con Europa Press, cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que el PP y Cs alcancen acuerdos electorales para presentarse juntos a los próximos comicios en Cataluña, el País Vasco y Galicia. En estas dos últimas comunidades, toca celebrar elecciones en 2020, y en Cataluña es posible que se adelanten y también se celebren este año.

"Es que yo creo que empobrece la política y el debate político el presentar proyectos monolíticos", ha declarado Aguado, añadiendo que una coalición de ese tipo solo se ha hecho en "casos excepcionales" como el de Navarra, porque allí había una situación de "emergencia" política, y "fue un éxito".

"Nosotros abogamos por que cada partido se presente con sus propias siglas", ha manifestado. A su modo de ver, "presentar coaliciones por defecto" es "un retroceso", porque se pierden "matices" y "el votante se queda huérfano de alternativas más claras y más identificables con su manera de pensar y entender la política".

En este sentido, ha reivindicado la "madurez democrática" que ha alcanzado España en los últimos años y ha defendido "un sistema multipartidista donde cada español no tenga que votar con la nariz tapada al menos malo", sino que elija la papeleta del partido que más se aproxime a su ideología.

PP Y PSOE QUIEREN VOLVER AL BIPARTIDISMO

El portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos en Madrid ha señalado que tanto el PP como el PSOE "anhelan" la etapa "del bipartidismo, de rojos y azules", y "quieren volver a eso a toda costa". Por ello, les ha acusado de pensar "más en la estrategia que en el interés general", que, a su juicio, pasa por ofrecer a los ciudadanos distintas alternativas políticas.

Aguado considera que el PP y la formación naranja se diferencian "en muchas cosas", pero también se parecen "en algunas", y por eso han firmado acuerdos postelectorales y conformado gobiernos de coalición autonómicos y municipales.

De hecho, ésta es la opción por la que sigue apostando para futuras citas con las urnas, que "después de las elecciones haya coaliciones y se puedan formar gobiernos estables" entre ambos partidos.

Por otro lado, Aguado ha expresado su esperanza de que finalmente no salga adelante el plan del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para formar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos después de ser investido con los votos de fuerzas nacionalistas y regionalistas.

"Yo no me no me resigno a que España tenga que estar gobernada por Sánchez junto con Pablo Iglesias, apoyados por ERC y por Bildu. Me parece que es un despropósito y que hay una mayoría de españoles que no quieren eso", ha afirmado.

UN "COMUNISTA" COMO IGLESIAS EN LA VICEPRESIDENCIA

Aunque ha admitido que "hoy por hoy" el líder del PSOE parece más partidario de esa vía que de "mirar al centro" y alcanzar un acuerdo con el PP y Cs, como propone este último, ha hecho hincapié en que por ahora no hay un pacto cerrado con ERC.

Por eso, Ciudadanos seguirá insistiendo para convencer a Sánchez de que escoja la opción "moderada y sensata" del acuerdo a tres, respaldado por 221 escaños, para que no solo se forme un nuevo Ejecutivo --del PSOE en solitario--, sino que este pueda contar con el PP y Cs para impulsar reformas estructurales durante la legislatura. "Ojalá que en los próximos días rectifique y se dé cuenta de que es un error", ha agregado.

Lo que ha descartado el portavoz del Gobierno regional de Madrid es que la formación naranja vote a favor de la investidura de Sánchez para respaldar un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos y que ya no sean necesarios los votos de ERC: "Nosotros no tenemos los escaños y los votos que tenemos para hacer vicepresidente a Pablo Iglesias", que sería "el mejor embajador de ERC en el Gobierno".

"No vamos a apoyar un Gobierno Frankenstein donde tengamos a Sánchez echado al monte y a un vicepresidente comunista en España con el pasado que tiene Iglesias y, sobre todo y lo más preocupante, con los proyectos que tiene en mente si llega a ocupar un puesto en el Gobierno", ha subrayado.