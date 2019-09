Navarra Suma denuncia que el PSN ha apoyado a "un candidato interpuesto de Bildu" en la Mancomunidad de Pamplona

El alcalde de Pamplona y representante de Navarra Suma, Enrique Maya, ha afirmado que el PSN "ha apoyado a un candidato interpuesto de Bildu" a la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y ha considerado que "es una pena, pero así está el PSN en este momento".

Enrique Maya se ha pronunciado así al término de la asamblea de la Mancomunidad en la que David Campión, alcalde del Valle de Ollo por una candidatura independiente, ha sido elegido presidente de la entidad con el apoyo de PSN y EH Bildu.

"El PSN lo que ha hecho es apoyar a un candidato interpuesto de Bildu, es el plan de B del señor Alzórriz -secretario de Organización del PSN- y de la señora Chivite -presidenta de Navarra-, que como no pueden dar el apoyo a Bildu, porque queda feo, se lo dan a un candidato que ha tenido que justificar en público que es independiente. Produce risa esta especie de bodevil al que nos han llevado", ha lamentado, para defender que el candidato de Navarra Suma, Juan José Echeverría, "era la mejor opción".

Enrique Maya ha señalado que "el PSN sabrá lo que hace en esta huida hacia adelante en la que está permanentemente cada día para intentar hacer ver que no apoya a Bildu, cuando por un lado apoya a Bildu en la Mancomunidad y por otro lado se deja apoyar por Bildu en el Gobierno".

Preguntado sobre si esperaba este desenlace tras el ofrecimiento de EH Bildu de retirar su candidatura para favorecer a un candidato independiente con el PSN, ha dicho que sí lo esperaba, "lo que no esperaba es que fueran a hacer también la obra de teatro, que hayan presentado la candidatura en el último segundo". "Ha sido un golpe de efecto que lo tenían bien montado. Yo creo que lo tenían montado hace unos días. Ha sido una auténtica obra de teatro", ha afirmado.

También ha sido crítico con la presencia de la concejala de EH Bildu en Pamplona Amaia Izko en la asamblea pese a estar condenada por la Audiencia Nacional tras reconocer en el juicio contra el frente de cárceles de ETA que había seguido directrices de la banda terrorista.

Enrique Maya ha recordado que la sentencia conlleva una condena de inhabilitación para el cargo público y, aunque EH Bildu aseguró que Izko renunciaría a su acta cuando se notificara la sentencia, ha pedido que "no utilice hasta el extremo los mecanismos legales y que se ausente de esta asamblea". "No es de recibo que esté aquí por pura dignidad y democrática. En esta sala hay víctimas de ETA", ha subrayado el primer edil de Pamplona. Amaia Izko ha seguido en la asamblea

"Ella sabe que no podía votar, porque está inhabilitada, pero ha querido venir para hacerse ver y decir que ella está presente en la votación. Supongo que lo tendrá muy analizado, porque estando inhabilitada ella sabe que votar es un grave delito y tiempo hay para analizar estas cuestiones. Yo como alcalde tengo una responsabilidad en el ayuntamiento para ver cuál es el futuro de la concejala en concreto", ha apuntado.

DAVID CAMPIÓN: "MI INDEPENDENCIA ESTÁ FUERA DE DUDA"

Por su parte, David Campión ha afirmado que pertenece a una candidatura independiente y su "independencia política está fuera de duda". "No considero ninguna lacra ser de un partido político pero yo no pertenezco ni soy afiliado a ningún partido político", ha subrayado, para señalar que "lo importante es hacer un equipo de Gobierno con gente que sepa, que las diferentes sensibilidades se vean en la gestión y consensuar todo lo que se pueda".

Sobre si ha mantenido conversaciones previas en los últimos días para llegar a un acuerdo, ha asegurado que ha estado "toda la mañana en mi valle sin cobertura de teléfono, porque no hay cobertura, y a las dos he encontrado una wifi y me han empezado a llegar mensajes de la posibilidad de presentar un candidato de los independientes".

ASIRON DESTACA LA "GENEROSIDAD" DE EH BILDU Y DE AYESA

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha felicitado al presidente saliente, Aritz Ayesa, también de EH Bildu "por la gestión que ha hecho durante cuatro años y que ha sabido culminar con un gesto de honradez y generosidad haciéndose a un lado, al igual que EH Bildu, para buscar una mayoría alternativa que permitiera que allí donde se gestionan las políticas de sostenibilidad, de transporte urbano, de gestión de residuos, esas políticas siguieran estando en manos progresistas y de izquierdas".

Además, ha rechazado "ese intento del señor Enrique Maya de embarrar los debates con una única voluntad de maniobrar para conseguir por otros medios la mayoría que las votaciones de junio no le habían dado". "Una persona como Enrique Maya, con su historial en el Ayuntamiento de Pamplona, no está habilitado para dar lecciones de moral ni aquí ni en ningún otro sitio", ha asegurado.

Aritz Ayesa, por su parte, ha destacado que el resultado de la votación de la Asamblea "nos pone más cerca de seguir avanzando en todo el trabajo que hemos realizado estos cuatro años". "Nuestra apuesta de última hora de intentar aglutinar los votos ha salido adelante. Era una cuestión que la hemos presentado con honradez, incluso sabíamos que el programa no era el problema, y estamos muy satisfechos", ha indicado.

PSN COMPARTE "LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE"

Finalmente, el PSN ha valorado de forma "positiva" la elección de David Campión y ha explicado que rechazaba "tanto la candidatura de Navarra Suma como la de Bildu al no compartir ni sus propuestas ni su modelo de gestión para la Mancomunidad", mientras que "con la candidatura independiente" sí comparte "las principales líneas de actuación".

En materia de residuos, los socialistas defendían estudiar una ubicación "idónea" para la planta de tratamiento, continuar con el sistema de gestión indirecta de la recogida y estudiar la incorporación del organismo al Consorcio de Residuos de Navarra. En cuanto al transporte, apostaban por renovar la flota del Transporte Urbano Comarcal de acuerdo a criterios "sostenibles y respetuosos" con el medio ambiente, así como establecer un sistema de paradas a demanda en el servicio nocturno como medida preventiva ante agresiones a mujeres. Por otro lado, desde el PSN defienden la actual estructura de la MCP ante la reforma del mapa local y la apertura de la nueva sede en el edificio de Salesas a lo largo de esta legislatura.

Los socialistas han considerado que la nueva Presidencia va a estar "alejada de la confrontación y de los bloques políticos, y orientada a la mejora del servicio y a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que es lo que demanda la sociedad en este momento".