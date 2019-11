Navarra Suma denuncia que Chivite no tiene "voluntad de acuerdo" con ellos y solo busca negociar con Bildu

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo" en materia presupuestaria con su coalición y ha señalado que la apuesta de la jefa del Ejecutivo es negociar con EH Bildu.

Javier Esparza ha señalado, en declaraciones a los medios, que "el Gobierno nos trasladó que en materia fiscal no va a mover una coma" y se ha preguntado "para qué nos llamaron si no está dispuesto a mover una coma de ninguna de las propuestas fiscales que el Gobierno ha planteado". "La respuesta es clara, para justificar la reunión que tenía a continuación con EH Bildu, porque no busca negociar con Navarra Suma", ha señalado.

El portavoz de la coalición de UPN, PP y Ciudadanos ha subrayado que "es muy importante con quién se llega a acuerdos, porque ese quién representa valores, representa principios, representa un modelo de sociedad, ese quién tiene historia, tiene una trayectoria, unas determinadas posiciones, ese quién justificaba hace unos años los asesinatos". "Todos sabemos quién es ese quién y a mi me parece que no vale todo en política. Estás pactando con alguien que ha sido el brazo político de una organización terrorista", ha afirmado.

Además, ha añadido que EH Bildu "va a plantear las cuestiones que ayuden a que Navarra vaya caminando hacia donde quieren que vaya, hacia Euskal Herria, para eso se presenta a las elecciones".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que el Ejecutivo no tiene "una actitud de querer llegar a ningún acuerdo en materia fiscal, porque si se quiere llegar a acuerdos obviamente lo que se propone es que estemos abiertos a modificar las posiciones iniciales, pero se nos dice que no de forma taxativa". "No salgo de mi asombro", ha señalado.

Continuando con esta argumentación, Esparza ha asegurado que "se nos dice que el techo de gasto está definido y no se pueden modificar las políticas fiscales". "Eso es una estupidez, porque el Gobierno puede aprobar otro techo de gasto mañana si se quiere. Si no quieres modificar, si no quieres tender la mano, ¿para qué nos llamas a negociar?", ha indicado.

El portavoz de Navarra Suma se ha preguntado asimismo "por qué vamos a mantener un castigo -fiscal- reconocido por el propio PSN la pasada legislatura". "Chivite está atada a sus socios y ha hecho suya la política fiscal que ha venido soportando Navarra en los últimos cuatro años. Lo que ayer vimos claro es que el Gobierno está avalando la política fiscal de la pasada legislatura, la política fiscal de Barkos. ¿Alguien a estas alturas se cree al PSN, que ayer decía una cosa, hoy la contraria y mañana nadie sabe lo qué?", ha planteado.

En todo caso, Javier Esparza ha asegurado que Navarra Suma va a "hacer propuestas, se van a ver, las contaremos, las presentaremos, porque queremos que Navarra vaya mejor, y el PSN decidirá si quiere apoyar algo de esas propuestas o no, pero de momento ya nos ha dicho muy claro que no acepta ninguna modificación".