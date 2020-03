Navarra endurece las medidas y Chivite apela a la "responsabilidad" de los ciudadanos

Además, el Gobierno de Navarra ha decidido reforzar el 112, ha recomendado a las empresas que fomenten el teletrabajo y la flexibilidad para favorecer la conciliación, ha pedido que se reduzcan los eventos y reuniones sociales al mínimo posible, y ha aconsejado que las personas mayores, pluripatológicas o con enfermedad crónica no salgan de casa.

En una comparecencia ante los medios de comunicación acompañada por todos los consejeros de su Gobierno, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que es "consciente de la preocupación que existe, de las dudas de la ciudadanía y de cierto miedo que hay" y ha reconocido que "estamos en una situación excepcional, inédita en la historia reciente". Según ha señalado, la situación "exige un esfuerzo como administración" pero también de la ciudadanía.

Así, ha apelado a "la responsabilidad de la ciudadanía para ser exquisitos en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones del Gobierno". "Debemos actuar con enorme responsabilidad y siendo conscientes de que la salud pública nos compete a cada uno de los navarros. Todos somos responsables y podemos tomar decisiones para frenar la propagación del virus", ha señalado.

Chivite ha dicho que "nos va a costar adaptarnos a ese escenario pero tenemos que actuar conforme es necesario". "Por eso, pido compromiso y paciencia. Todas las medidas que tomemos será pensando en un bien preciado, que es la salud, y en dar soluciones a nuestra economía y a los sectores productivos para paliar el impacto que esta crisis está teniendo a nivel económico", ha asegurado.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que la sociedad navarra está formada por "personas solidarias y yo sé que juntos saldremos con la robustez que presenta nuestra situación económica en estos momentos, con la robustez que tiene nuestro sistema sanitario".

LAS MEDIDAS ADOPTADAS

María Chivite ha explicado durante su comparecencia las medidas que ha decidido adoptar el Gobierno de Navarra. En el caso de la suspensión de la actividad docente presencial desde guarderías y educación infantil hasta universidades, ha explicado que será obligatorio a partir del lunes, aunque se sugiere que este mismo viernes las familias que puedan no envíen a sus hijos a los centros escolares. La medida se prolongará durante 15 días y podría ser prorrogable.

Chivite ha explicado que "la decisión la hemos tomado en coordinación con el Gobierno de España y amparada en las medidas que el Gobierno de España también ha dictaminado, no es una cuestión de que se nos hayan descontrolado los focos, sino de medidas en coordinación con el Gobierno de España".

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha explicado que el Gobierno está elaborando las instrucciones que se van a enviar a los centros educativos este mismo viernes, aunque "la idea es que el profesorado acuda al centro, salvo aquellos que tengan un deber inexcusable por cuidado de hijos menores".

Además, se han decidido suspender las actividades colectivas que se celebren con más de mil personas y en los eventos de aforo superior a mil personas se reduce el aforo a un tercio.

"USO RESPONSABLE Y RACIONAL" DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por otro lado, se ha reforzado el 112, donde "se va a ir ampliando el personal conforme sea preciso para garantizar la operatividad del mismo". Chivite ha incidido en que este teléfono se debe utilizar en casos de personas que presentes síntomas respiratorios y hayan viajado a una zona de riesgo o haya estado en contacto con personas que hayan dado positivo en coronavirus. Para consultas de otra índole, se debe llamar al 948290290.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "es muy importante el uso responsable y racional de este servicio y todos los servicios públicos esenciales tanto sanitarios como de emergencias para evitar ralentizaciones y saturaciones innecesarias".

También ha pedido Chivite que los servicios presenciales y de atención directa a la ciudadanía se utilicen "sólo cuando sea imprescindible" y ha pedido que recurrir a medios telemáticos siempre que sea posible. Se trata de "ir implementando medidas de distanciamiento social para ralentizar la expansión del virus".

Este mismo viernes el departamento de Salud tiene previsto dar a conocer su plan de contingencia con los recursos y servicios de los que dispondrá.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha explicado que el Gobierno de Navarra está estudiando la posibilidad de reincorporar a profesionales sanitarios en situación de jubilación, que voluntariamente se quieran incorporar, para contar con el mayor número de recursos posibles.

En el capítulo de medidas del ámbito económico y fiscal, Chivite ha explicado que va a haber reuniones con los agentes económicos y sociales para que "las medidas que tomemos de impacto económico sean acertadas y eficaces". Según ha anunciado, el próximo miércoles previsiblemente se adoptarán medidas en el ámbito económico.

Sobre el cierre de comercios que se ha decretado en Italia, Chivite ha afirmado que "no estamos planteándonos esas medidas en estos momentos". "Las medidas hay que tomarlas en el momento oportuno y adaptarlas a la situación en la que estamos, en coordinación con el Ministerio y siguiendo el criterio técnico y sanitario. Cuando estemos en otro momento a lo mejor hay que tomar otro tipo de decisiones, ahora no nos estamos planteándonos eso, espero que no tengamos que llegar a plantearnos otras cuestiones más restrictivas, pero no se descartan en ningún caso", ha dicho.