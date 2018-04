Nazarbáyev defiende el lento ritmo de Kazajistán hacia la democracia

El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev defendió hoy el camino de su país hacia la democratización a pesar de su ritmo pausado y las críticas que le tildan de autoritario.

Durante la presentación de una serie de libros de texto donde se incorporan por primera vez términos científicos traducidos al kazajo, Nazarbáyev se escudó en la idiosincrasia para argumentar el sistema político de su país.

"Occidente me ha dicho muchas veces: 'Introduce la democracia como en Estados Unidos, como en Occidente'. ¡Pero somos kazajos! No somos estadounidenses, ni alemanes, ni ingleses", sostuvo el líder kazajo.

Explicó que la mentalidad de los occidentales difiere de la de sus conciudadanos, que tienen "su propia conciencia, historia, idioma, religión y tradiciones".

"Somos un pueblo que, como todo el mundo, seguimos el camino de la democracia, pero en un día no podemos avanzar mil años. Hace cincuenta años en Estados Unidos negros y blancos no podían compartir los autobuses y los negros no participaban en las elecciones. ¿Por qué lo olvidan?", dijo el líder kazajo.

El presidente de la nación centroasiática sostuvo que el respeto y la protección de la familia son los pilares culturales de su país.

"En Kazajistán respetamos a los ancianos, a las mujeres, a los demás. El hijo respeta al padre, el padre respeta al abuelo y no debemos apartarnos de esto. Siempre explico esto a Occidente", añadió.

Según el presidente, Kazajistán tiene su propio camino, pero no duda de que se equiparará a los países más desarrollados en el futuro.