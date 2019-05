Guerra en Twitter entre Abascal y el hijo de Netanyahu por Ceuta y Melilla: "Eres un ignorante y un frívolo"

Yair Netanyahu, el hijo de 27 años del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha enzarzado en Twitter con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con ACOM, una organización española proisraelí, a raíz de un tuit en el que sugiere a los árabes y musulmanes que, si quieren "liberar territorios árabes islámicos ocupados" empiecen por Ceuta, Melilla y otros pequeños enclaves españoles en el norte de África.

Netanyahu, considera que España es uno de los países más antisemitas y ha afeado a Vox y a ACOM que no exijan al Gobierno español que deje de financiar "con millones de euros a ONG israelíes de extrema izquierda" y use el dinero para los "pobres de España". "¿No queréis que apoyemos a los catalanes y los vascos? Pues dejad de apoyar a los palestinos", ha escrito en el hilo en Twitter a raíz de su primer mensaje, publicado este sábado.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 25, 2019

Ante el rechazo que ha generado su primera publicación, el hijo del primer ministro israelí propone a los españoles "un trato": "Nosotros no financiaremos ONG en vuestro país que os pidan ceder Ceuta y Melilla y vosotros dejaréis de financiar ONG en nuestro país que nos piden que cedamos Judea y Samaria" (Cisjordania para los palestinos).

Let’s make a deal, we won’t fund NGOs in your country calling you to give away Ceuta and Melilla, and you will *stop* funding NGOs in our country that calls us to give away Judea and Samaria — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 26, 2019

Entre las respuestas airadas al primer tuit de Netanyahu ha habido una de Abascal, que le ha tachado de "ignorante y frívolo" y le ha acusado de estar haciendo "un grave daño" a la propia causa israelí. "Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos", ha afirmado el líder de Vox.

A su vez, Abascal ha informado con su mensaje a la asociación ACOM, que enseguida se ha sumado a las advertencias y ha pedido a Netanyahu que actúe "con más madurez" y deje de alentar el sentimiento antiisraelí en España. ACOM le ha advertido de que sus palabras podían restar legitimidad a los grupos sionistas en España y "dar frívolamente argumentos a los que rechazan a Israel como un aliado leal y confiable con intereses comunes y valores compartidos".

Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos. Eres un ignorante y un frívolo. Y haces un grave daño a tu propia causa. @ACOM_es — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) May 26, 2019

All we ask is that you start acting more maturily and stop nurturing anti Israel sentiment in Spain, delegitimising strong local Zionist groups and frivolously providing arguments to those who reject Israel as a reliable and loyal ally with common interests and shared values — ACOM 🇪🇸🇮🇱 (@ACOM_es) May 26, 2019

Más duras han sido las palabras de la asociación proisraelí respecto al mensaje de Netanyahu en un tuit escrito en castellano y sin etiquetarle. "Tras el estupido tuit del hijo de Bibi Netanyahu, ya saben todos los españoles cómo se sienten los israelíes todos los días del año ante la permanente deslegitimación, la hostilidad y la criminalización de medios, líderes y opinión pública españoles contra el estado judío", ha escrito ACOM.

"Queridos españoles. Veo que todos os habéis disgustado. Ceuta y Melilla son dos territorios diminutos que tenéis al otro lado del mar, en otro continente. Ahora imaginad cómo nos sentimos cuando vuestro gobierno pide a Israel que ceda Judea y Samaria (Cisjordania), que es el corazón de la tierra judía y su lugar de nacimiento hace más de 3.000 años", ha escrito Netanyahu en respuesta al tuit de Abascal.

Además, aconseja a quien ponga en duda sus palabras que lo "comprueben en la Biblia", añade que "Judea y Samaria" están a solo 15 kilómetros de Tel Aviv, a la que se refiere como su "centro económico" y que corta la que considera su "capital", Jerusalén. Cisjordania, añade, es "la mitad del territorio de Israel" que, incluso incorporando esta región, es del tamaño de "Palma de Mallorca".

Tras el estupido tuit del hijo de Bibi Netanyahu, ya saben todos los españoles cómo se sienten los israelíes todos los días del año ante la permanente deslegitimacion, la hostilidad y la criminalización de medios, líderes y opinión pública españoles contra el estado judío — ACOM 🇪🇸🇮🇱 (@ACOM_es) May 26, 2019

Dear Spanish people. I see you all got upset. Ceuta and Melilla are tiny territories you own across the sea on another continent. Now imagine how we feel when your government calls for Israel to give away Judea & Samaria (West Bank), which is the Jewish heartland and its >>> — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 26, 2019

Asimismo, Netanyahu sostiene que si "poner el foco en el asunto de Ceuta causa un sentimiento antiisraelí en España", en Israel puede aumentar le rechazo a España si cuando este país "interfiere constantemente en los asuntos israelíes", financia ONG radicales y le pide que cedan "la mitad" de su tierra.

A su modo de ver, con sus palabras solo está "poniendo un espejo" ante las caras de los españoles y es en este punto donde avisa de que si España no quiere que Israel apoye a catalanes y vascos debería dejar de apoyar a los palestinos.

"Nuestra cara es la de firmes activistas pro Israel, gracias", le responde ACOM, que le invita, una vez más, a "reconsiderar comentarios que, abriendo un debate sobre la integridad territorial española, legitimarían a cualquier idiota que cuestionase la soberanía israelí" sobre áreas del país mayoritariamente pobladas por árabes (como el 'Triángulo' o algunas zonas de Galilea".

I put a mirror in your face. You don’t like us to interfere in your business? Good! Then stop doing this to us! You don’t want us to support the Catalan and the Basque? So stop supporting the Palestinians! — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 27, 2019

"Si sois proisraelíes, pedid a vuestro gobierno que deje de financiar a cientos de ONG de izquierda radical en Israel que quieren destruirla desde dentro. Coged ese dinero y usadlo para pagar hospitales, escuelas e iglesias en España. No os metáis en nuestros asuntos", responde el hijo del presidente israelí.

A raíz de las reacciones que ha recibido en Twitter, Netanyahu dice ver "mucho antisemitismo" en España y proclama que Judea y Samaria (Cisjordania) siempre fue territorio judío y que allí nació Jesucristo "como judío", tal como deja claro la leyenda INRI (Jesús Nazareno Rey de los Judíos) "en todas las iglesias".