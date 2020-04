Netanyahu y Gantz se reúnen en un último intento de formar gobierno en Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su hasta ahora rival, Beny Gantz, negocian esta noche intensivamente para intentar cerrar un acuerdo de gobierno, a menos de tres horas para que a este último le expire el plazo concedido para ello

Los equipos negociadores de sus partidos, el derechista Likud y el centrista Azul y Blanco, se reunieron para resolver las últimas discrepancias que les separan tras finalizar el festivo religioso de Pésaj, al caer la tarde de hoy. El objetivo es solventar todos los obstáculos antes de que finalicen, a medianoche de hoy (21.00 GMT), el plazo de 48 horas que el presidente del Estado de Israel, Reuvén Rivlin, concedió el pasado día 13 a Gantz.

Los líderes de las dos formaciones más votadas en las elecciones israelíes del pasado 2 de marzo han estado inmersos en arduas negociaciones las últimas dos semanas para conseguir establecer un gabinete unitario que acabe con el bloqueo político que vive el país, que en menos de un año ha celebrado tres comicios.

Si no lo consiguen, Rivlin ya ha anunciado que no pedirá a Netanyahu que forme gobierno, pese a que podría hacerlo, ya que este no ha demostrado que cuente con el apoyo de más de la mitad de la Cámara de 120 diputados, y tiene solo el apoyo de 59 de ellos.

De no haber pacto en las próximas tres horas, el presidente ya adelantó que trasladará el mandato al Parlamento (Knéset), que tendrá 21 días para elegir a un candidato que cuente con mayoría.

De no prosperar tampoco esta fórmula, Israel deberá ir de nuevo a elecciones, en una complicada situación también marcada por la crisis del coronavirus.