Netanyahu desata un aluvión de críticas en la prensa por la queja sobre las investigaciones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desató hoy un aluvión de críticas sobre la declaración política "especial" que hizo anoche, centrada en protestar contra las investigaciones sobre varios casos de corrupción de las que ha sido sujeto.

"El simple pensamiento de que un primer ministro de Israel vuelva loco al país durante horas para hacer este anuncio, prueba que cualquiera que piense que un primer ministro bajo investigación no puede dirigir un país está en lo correcto", criticaba esta mañana el periodista Ben Caspit en el diario Maariv.

Netanyahu, con gesto serio, ofreció una comparecencia televisada en una sala de su residencia de Jerusalén a la que no se invitó a la prensa para "revelar" que durante el curso de las investigaciones de los casos de corrupción por los que es investigado -tres-, la Policía le denegó en dos ocasiones mantener un careo con los testigos del Estado, como él solicitó.

"Esta noche quiero revelarles algo que no conocían que demuestra hasta qué punto la investigación contra mi es tendenciosa. Revelo que durante las investigaciones exigí un careo con los testigos del Estado. Quería mirarles a los ojos y sacarles la verdad", declaró.

"¿Por qué se me negó? Algo tan necesario para la investigación de la verdad. ¿De qué tienen miedo?, ¿qué tienen que ocultar? yo no tengo miedo. No tengo nada que ocultar", afirmó el mandatario, que insistió en su petición de un careo, a poder ser en directo, para que "el público lo vea todo, lo escuche todo, que sepa toda la verdad".

El comentarista de asuntos legales para el Canal 10 de noticias -que dejó de retransmitir el mensaje a la mitad-, Baruj Kra, valoró que todo lo dicho "fue un intento de Netanyahu de perfilar la opinión pública en la carrera electoral" y señaló que el mandatario "ha probado que sus argumentos son sobre trivialidades, y no sobre algo que pueda tener impacto en los casos contra él".

Kra destacó que "es importante tener en cuenta que una confrontación (entre sospechosos y testigos) es una herramienta que es utilizada por la policía, y no es una demanda que (es prerrogativa de) el sujeto de la investigación, incluso si ese sujeto es el primer ministro".

Otro medio, el Jerusalem Post, planteaba en un artículo si el anuncio de Netanyahu habría violado las leyes electorales, de cara a los comicios generales del 9 de abril, como han protestado ante el Comité Electoral Central dos partidos, Erezt Hadash y Yashar, alegando que los canales retransmitieron contenido ilegal.

Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado recogido por los medios en el que sostuvo que las investigaciones fueron realizadas de manera "profesional y exhaustiva", y fuentes policiales afirmaron que un careo "no habría facilitado la investigación".

La Ministra de Cultura y Deportes Miri Reguev, del mismo partido que el primer ministro, el Likud, salió a su defensa en una entrevista con la radio del Ejército y aseguró que dentro de la formación "todos se están uniendo alrededor de Netanyahu", contra el que se cree que "se ha cometido una injusticia".

La Policía recomendó acusar a Netanyahu por corrupción por los casos 1000, que investiga la recepción de regalos de lujo a cambio de favores, 2000 y 4000, que analizan posibles pactos o intercambio de favores a cambio de coberturas favorables en importantes grupos de comunicación.

Y ahora la fiscalía valora si imputar o no al mandatario, que niega cualquier responsabilidad y sostiene que "nada habrá porque nada hubo".