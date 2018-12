Netanyahu promete favorecer los asentamientos tras los "ataques terroristas"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió hoy favorecer a los asentamientos en los territorios palestinos ocupados en respuesta a los "ataques terroristas" que han tenido lugar en los últimos días, que han causado la muerte de tres israelíes y heridas al menos a cinco.

"Tras los ataques terroristas asesinos en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania) de la pasada semana, hemos tomado medidas firmes en seguridad y asentamientos", dijo en su comparecencia semanal ante los medios previa al Consejo de Ministros.

El jefe del Gobierno ha ordenado "regular el estatus de miles de viviendas (de colonos) en Judea y Samaria, establecer dos nuevas zonas industriales cerca de Avnei Hefetz y Beitar Ilit, y aprobar 82 nuevas viviendas en (el asentamiento de) Ofra", cerca del cual tuvo lugar uno de los últimos ataques, en el que murió un bebé recién nacido cuya madre embarazada fue herida de bala.

"Los terroristas palestinos creen que nos van a arrancar del corazón de nuestro país. Con nuestras acciones y coraje les dejaremos claro a ellos y a todo el mundo que estamos aquí para quedarnos", señaló, en referencia a ataques que han tenido lugar en los territorios ocupados, no reconocidos por la comunidad internacional como israelíes.

"Nuestras fuerzas han localizado y liquidado a dos de los terroristas, el tercero se entregó a nuestras fuerzas y estamos trabajando duro para encontrar al cuarto y hacer lo mismo con él", resumió el primer ministro sobre las actividades de búsqueda y captura.

"He dado instrucciones de acelerar la demolición de las casas de los terroristas (...). Hemos denegado permisos de trabajo a los clanes de los terroristas" y "enviado un mensaje claro a Hamás: no aceptaremos un alto el fuego en Gaza y terror en Judea y Samaria. Pagarán un alto precio por ello", advirtió.

Netanyahu también aprovechó la ocasión para pedir al mundo que considere el antisionismo como una forma de antisemitismo y argumentó que "alguien no puede decir que no está contra los judíos, pero que cree que el Estado judío no debe existir".