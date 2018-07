Netflix revisará su vínculo con un cineasta chileno tras denuncias de acoso

La plataforma Netflix anunció hoy que revisará sus vínculos con el director chileno de cine Nicolás López, tras las denuncias de varias actrices que lo acusaron de acoso laboral y sexual.

"Netflix ha licenciado varias películas de Nicolás López en el pasado y tenemos un acuerdo para uno de sus nuevos proyectos, el cual se encuentra ahora bajo revisión", dijo en un comunicado la agencia Impronta Comunicación, que trabaja en Chile con la plataforma de entretenimiento.

López se ha hecho espacio en el cine como creador de películas de gran éxito de taquilla, entre ellas "Sin Filtro", "Qué pena tu vida" o "No estoy loca".

En la edición de esta semana de la revista "Sábado", ocho actrices que han trabajado para él aseguraron haber vivido situaciones en que se sintieron vulneradas por el cineasta.

"Mi experiencia con Nicolás López tiene relación con acoso, abuso de poder y hostigamiento", dijo Andrea Velasco, una de las denunciantes.

"Cuando iniciamos la negociación de la tercera película, ya me había dado cuenta de que lo que me habían pagado por las dos anteriores era insólitamente bajo. Entonces quise negociar los montos. Cuando no acepté lo que Nicolás López y su socio Miguel Asencio me ofrecieron, ellos se indignaron", relató.

"Él me decía: 'Ahora estamos así, pero tú y yo vamos a tirar (tener relaciones sexuales)'. Yo le respondía que no, pero él insistía: 'Ahora tu no me pescas, nada. Pero tú y yo vamos a tirar'", recordó Lucy Cominetti, otra de las denunciantes.

"Después me quiso ir a dejar en auto al hostal, porque él se quedaba en otro hotel y arriba del auto se me lanzó encima, de nuevo diciéndome que por qué no le daba un beso, si era solo un beso", añadió.

Las denuncias se refieren a situaciones ocurridas entre el 2008 y el año pasado.

López se defendió en la red social Instagram, en la que publicó que siempre ha defendido el derecho a denunciar cualquier tipo de abuso, y aseguró no ser "acosador ni abusador", aunque matizó: "si a veces he sido desubicado (desatinado), pido perdón".

Su abogada, Paula Vial, anunció que evalúan acciones legales para defender la honra de López.

"Tenemos la convicción de que Nicolás no es un abusador y que así quedará demostrado con nuestras acciones. Otorgamos el valor a las investigaciones periodísticas y respetamos el derecho de toda persona a denunciar", manifestó.