Nicolás Redondo responde a Rivera que no se ve como hombre de consenso, aunque apuesta por elecciones anticipadas

En declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, Redondo respondía sobre la revelación que previamente había hecho el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al comentar que ofrecieron al PSOE la posibilidad de que él, Javier Solana o Ramón Jáuregui encabezaran una moción diseñada para convocar elecciones porque cuentan con "el respeto de la Cámara" y carecen de interés electoral.

"Siempre es agradable que haya gente que te tenga en alta estima y que te proponga con gente como Solana o Jáuregui, a los que he admirado desde joven. Yo de lo que soy partidario es de que haya elecciones y como digo lo que pienso y no me ando con muchas ataduras, no creo que sea un hombre de consenso en esta situación", ha comentado.

Redondo dice que tiene "la sensación" de que la moción de censura presentada por Pedro Sánchez "tiene más posibilidades de triunfar que de fracasar" después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña nombrase por fin a un grupo de consellers que no tienen cargas judiciales. "Eso es un anuncio de apoyo a la moción en realidad, porque Rajoy, al retirar el 155 de Cataluña, haría que no fuese tan grave ese voto", ha comentado.

Está "convencido" además de que el PNV apoyará la moción y "estará con la mayoría" porque "por historia y por compromiso no pueden quedarse solos en el País Vasco dejando la impresión en la sociedad de que han permitido el Gobierno de Rajoy".