Nogueras (PDeCAT) asegura que "el PSOE y el PSC son todavía más vengativos que el PP"

En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Nogueras ha insistido este domingo en que "gobierne PP o PSOE, esta farsa la gobiernan todos, con un lenguaje más bonito o menos, con más agresividad o menos", y ha indicado que la situación actual es la misma que cuando gobernaba el PP.

Además ha defendido que "es importante la unidad y acción estratégica y actuar con sentido de Estado", tras lo que ha afirmado que se está produciendo la revolución de las clases medias, y que para canalizarla hace falta unidad.

"Nadie puede decir que no hemos intentado desde el Govern el pacto, y la respuesta siempre ha sido la misma: violencia, y no solo policial, sino mediática y sobre todo judicial", ha destacado Nogueras, que ha señalado que hace semanas que ya dijeron que votarían 'no' a los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, ha señalado: "Tenemos que dejar claro que el Estado español, sea PP o sea PSOE, ha sobrepasado todas las líneas rojas. No estamos aquí para facilitar gobiernos indignos, de ninguna manera".

ABANDONO DE ESCAÑOS

Preguntada por su postura a partir de ahora en el Congreso, la vicepresidenta del PDeCAT ha indicado que no abandonarán los escaños y ha anunciado que esta semana tendrán un encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"En Madrid tenemos que defender la honorabilidad de los ciudadanos de Catalunya. Que escuchen bien el 'No pasarán', que se les ha acabado el crédito", ha matizado Nogueras, que ha subrayado que no pueden seguir en el debate en los términos actuales.

También ha pedido que no se caiga en la "telaraña de la normalidad, como intentan PSOE, PP y Cs" y ha acusado al Estado de estar bañado aún por el franquismo, en sus palabras.

Ha calificado el juicio por el proceso soberanista como una farsa y ha señalado que no será normal: "Un Estado del siglo XXI no habría permitido llegar hasta aquí, se nos ha llamado fascistas y golpistas", ha añadido.