Norniella vio normal presentar las cuentas de 2011 sin auditoría porque no se manifestó ningún problema

El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, ha señalado que no le preocupó que las cuentas de Bankia que se remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondientes al ejercicio 2011 no hubieran sido firmadas por el auditor, ya que este "no manifestó que hubiese ningún problema".