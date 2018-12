Noruega cree auténticos los vídeos sobre el asesinato de las turistas en Marruecos

La policía de Oslo considera probable que sean auténticos dos vídeos difundidos en las redes sociales y presuntamente relacionados con el asesinato de dos estudiantes escandinavas en Marruecos, atribuido a un acto terrorista.

El análisis de las imágenes no ha concluido, pero no hay nada que indique "que no sean auténticos", indicaron fuentes policiales, según el portal de noticias noruego NTB, que destaca que ésa es también la opinión de los investigadores daneses.

Los cuerpos de las dos jóvenes, la estudiante danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y de la noruega Maren Ueland, de 28, fuero encontrados degollados en la región montañosa del Atlas, donde practicaban turismo de montaña.

Las autoridades marroquíes consideran que se trató de un acto terrorista y en los dos últimos días se han practicado nueve detenciones en las ciudades de Marrakech, Essauira, Chtouka Ait Baha y Tánger.

Tanto el gobierno danés como el noruego condenaron ayer el brutal asesinato de las dos turistas, mientras prosiguen las investigaciones sobre lo ocurrido, así como el análisis técnico de esas grabaciones.

Las dos mujeres fueron encontradas degolladas en una tienda de campaña, en las faldas del monte Toubkal, la cumbre del Atlas (de 4.167 metros), uno de los destinos preferidos por el turismo de montaña en Marruecos.

A la aparición de los cuerpos siguió la difusión de dos vídeos, uno de los cuales mostraría imágenes grabadas por los supuestos asesinos en el momento en el que degollaron a una de las víctimas.

En el otro aparecen cuatro de los sospechosos con la bandera negra del grupo yihadista Estado Islámico (EI), al que juran lealtad, y supuestamente habría sido grabado la semana anterior al asesinato.