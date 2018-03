Los reyes de Noruega homenajean a las víctimas de la última dictadura de Argentina

Los reyes Harald y Sonia de Noruega participaron hoy en Buenos Aires en un acto de homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983), en el que estuvieron acompañados de representantes de las organizaciones de derechos humanos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Desde el Parque de la Memoria capitalino, un espacio que dedica esculturas a las personas desaparecidas durante el período dictatorial, los monarcas arrojaron flores al Río de la Plata en una conmemoración ya tradicional para las visitas de autoridades extranjeras al país austral.

Tras esta primera dedicatoria, firmaron el libro de visitas del recinto, reservado para dirigentes internacionales, donde quedará constancia del homenaje en la primera visita a Argentina de los reyes de Noruega.

El comité, formado también por miembros del Ejecutivo de la ciudad -como el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Pamela Malewicz- fue recibido por representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, que relataron a los monarcas sus experiencias por la pérdida de familiares durante el régimen militar.

"No se puede dudar de los 30.000 desaparecidos y no se puede dudar de que fueron 500 bebés robados, que no hubo dos demonios ni una guerra política sino terrorismo de Estado. Somos ya muy mayores y hacemos esta lucha con amor, sin odio, sin revancha, pero inexorables con memoria, verdad y justicia", les relató Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Pueden haber sido muchos más, quién lo sabe. Los que sí lo saben ya no están y durante mucho tiempo hemos buscado la verdad. Nunca más habrá silencio", recalcó Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo.

También hicieron referencia al reclamo de que se liberen a los que definieron como "presos políticos" del Estado, como Milagro Sala, diputada del Parlamento de Mercosur en prisión domiciliaria desde 2015 acusada de delitos de corrupción.

Los reyes escandinavos, que comenzaron su visita oficial este martes, completarán su agenda de hoy con un seminario de negocios entre empresas argentinas y noruegas y finalizarán su visita oficial mañana con un acto de inauguración por el inicio de operaciones de la aerolínea Norwegian en el país suramericano.