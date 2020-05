Nostalgia de verbena y vieja normalidad

15 de mayo y Madrid no huele a verbena, no sabe a gallinejas, no suena a organillo, no viste de chulapa... o sí, porque aún con nostalgia los madrileños, gatos de decenas de orígenes, celebran la fiesta a su manera, anhelando la vieja normalidad desde la fase 0.

El madrileño se resiste a ceder a la mascarilla el protagonismo de la parpusa y el clavel en el primer San Isidro sin puestos de comida y bebida en la pradera desde que el alcalde Enrique Tierno Galván restauró las verbenas.

"Ay, Madrid de mis amores./ Quién te ha visto y quién te ve", tararean unos compañeros de piso en Lavapiés la canción "Chotis Fusión", del madrileño grupo Alpargata, desde las diez de la mañana para no olvidar que es San Isidro, a pesar de que ninguno es de Madrid.

A las once, José Luis Campos, el presidente la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, ha salido a la calle vestido de chulapo junto a su mujer, con traje de goyesca.

"No he faltado a ningún San Isidro. Desde bien pequeño mi abuelo me cogía y me llevaba a la pradera", asegura José Luis, que este año no se ha puesto los zapatos para bailar el chotis, pero se ha calzado la chupa, y también la mascarilla, para su paseo mañanero.

La verbena se lleva por dentro y también se celebra confinada. Lo han hecho los vecinos de la calle Ruda, que han engalanado sus balcones con mantones, han bebido "limoná" y se han puesto sus mejores galas de chulapo.

"A ver quién me quita a mí San Isidro", grita desde su balcón Antonio, mientras se acomoda la parpusa que se compró este año para homenajear al santo.

En Tirso de Molina los capitalinos esperan su turno para comprar un clavel, como el que lleva en el pelo Andrea, que estrena su nuevo piso en Vallecas. Aunque vive sola, quiere celebrar su día favorito, se ha hecho una foto engalanada y se la ha enviado a sus padres.

En Carabanchel, cerca de la pradera, Alejo vive su segundo San Isidro. Tiene año y medio, pero sus padres, manchega y argentino y ambos muy de fiesta popular, le han vestido para la ocasión. Este año extrañan el “encontrarse” en la verbena que mezcla “al Madrid de dentro y el de afuera de la M-30”.

Tampoco han faltado las rosquillas, Marina las ha comprado en una panadería de la calle Atocha. No se sabe los nombres, pero señala “la de ahí, la de ahí”, y la panadera le sirve una de limón.

En su versión casera las han comido tres compañeros de piso en Arganzuela, gracias a sus vecinos, a quienes conocen desde el inicio del confinamiento. Con un audio del hijo pequeño, de 4 años, han descubierto que tenían un táper en la puerta. “Feliz San Isidro, un abrazo enorme”, reza la tarjeta en forma de mantón que les han dibujado.

Los estudiantes de Primaria del colegio Peñalvento han cantado juntos un chotis por videollamada, el punto de encuentro de los gatos y las gatas en este día gris.

Las redes sociales están llenas de la melancolía de las salchipapas y los bocatas de calamares pasados. También de fotos que actualizan con mascarilla el atuendo castizo. Quien más y quien menos se recuerda hace un año, pasando calor en la pradera, quemándose los hombros con el sol de mayo.

En cambio, este año el santo ha regalado a los madrileños un inesperado aliado, la lluvia, que no deja de caer desde el mediodía y que hace menos tentadores los sueños de concierto y botellín.

“Menos mal que llueve… así no poder disfrutar de San Isidro duele menos”, comentan en las redes sociales fantaseando con la verbena del próximo año, sin virus y en las plazas.

Paloma Escorial