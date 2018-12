El dueño de 100 % Noticias de Nicaragua denuncia amenazas de un policía encapuchado

El presidente y propietario de 100 % Noticias de Nicaragua, Miguel Mora, denunció hoy que fue amenazado de muerte por un policía encapuchado por informar sobre la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.

Mora relató que anoche viajaba junto a su esposa, la también periodista Verónica Chávez, cuando oficiales de la Unidad de Operación Especial de la Policía de Nicaragua retuvieron su vehículo cuando se dirigía hacia su casa de habitación, ubicada al sureste de Managua.

"Me hicieron quitar los zapatos, le di a Verónica mi cartera, celular, anteojos, llaves de la camioneta, llaves de la casa... dos o tres oficiales me alejaron de la camioneta a empujones y me llevaron a una patrulla policial donde habían unos encapuchados", afirmó Mora al canal 100 % Noticias, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Me encerraron, me pusieron un pasamontaña. Yo iba descalzo. Un policía que se encontraba ahí con pasamontaña me dijo: Deja de estar jodiendo, vos sos el culpable de la muerte de los policías, si continuas jodiendo vamos a ir contra vos y toda tu familia. ¿Qué pensás que te vamos a seguir aguantando?", relató.

Según el periodista, "el paramilitar encapuchado" le recriminó del por qué estaban promoviendo "campaña de odio" en su canal de televisión contra el Gobierno.

"Nosotros nunca hemos instigado al odio, estamos llamados a ser la voz del pueblo. Dios nos ha puesto en este lugar para que demos la información. Dios no permite que cambiemos de posición", señaló Mora, que denunció, además, que una oficial amenazó con un arma a su esposa cuando intentó realizar una llamada al canal para alertar de la detención.

Según el periodista, los policías le advirtieron abstenerse a las consecuencias si denunciaba lo ocurrido.

Mora calificó esa amenaza como "terrorismo de Estado" y señaló al Ejecutivo de promover la violencia "al reprimirnos y al seguirnos a nuestras casas".

También responsabilizó al presidente Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al jefe de la Policía Nacional y consuegro de los dignatarios, Francisco Díaz, de "cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia".

"Con amenazarme a mí el régimen no va a salir del problema, porque es un problema político, aquí no hay golpe de Estado, aquí hay un abuso de poder", razonó.

El canal 100 % Noticias fue sacado del aire al inicio de la crisis durante seis días, y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían entonces a las nuevas medidas de seguridad social en el país.

El pasado 21 de octubre, el director de 100 % Noticias recibió el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, que entregó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al periodismo independiente de Nicaragua.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.