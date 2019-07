Nueva ley de California obliga a los candidatos a presentar su declaración fiscal

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este martes una ley que obliga a quienes quieran participar en las elecciones primarias de 2020 a presentar sus declaraciones de impuestos, una medida que parece específicamente dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump.

La denominada "Ley de transparencia y responsabilidad fiscal" (SB27) ordena que cualquier candidato a la Presidencia del país o a la Gobernación de California que quiera participar en las primarias debe presentar ante la Secretaría de Estado californiana copias de los últimos cinco años de sus declaraciones de impuestos.

La medida, una manifestación más del enfrentamiento de los legisladores demócratas y el gobernador Newsom con el presidente Trump, había sido aprobada a principios de mes en los órganos legislativos del Estado Dorado.

"Como una de las más grandes economías del mundo y hogar de uno de cada nueve estadounidenses elegibles para votar, California tiene una responsabilidad especial para exigir esta información a los presidentes, a los candidatos presidenciales y a la gobernación", dijo Newsom en un comunicado.

Trump se ha negado hasta ahora a presentar sus declaraciones de impuestos, al contrario de lo que han hecho hasta ahora la mayoría de los candidatos y presidentes electos, lo que ha generado un enfrentamiento más con los legisladores demócratas.

No obstante, en caso de que Trump decida no inscribirse para las elecciones primarias a realizarse en marzo de 2020 en California, ello no tendría mayor consecuencia en su nominación como candidato republicano para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de ese año.

Hasta la fecha, William Weld, ex gobernador de Massachusetts, es el único republicano en anunciar su candidatura para competir en las primarias con el actual presidente.

Una medida en igual sentido aprobada por los legisladores de California, un estado de gran mayoría demócrata, fue vetada en 2017 por el entonces gobernador, Jerry Brown.