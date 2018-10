El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg se inscribe en el Partido Demócrata

El empresario Michael Bloomberg, exalcalde republicano e independiente de Nueva York, confirmó hoy su regreso al Partido Demócrata tras 17 años y anunció a través de su cuenta en Instagram que se ha afiliado a esta formación, un paso que puede confirmar sus aspiraciones presidenciales.

Bloomberg, de 76 años, ya apoyó la candidatura demócrata de Hillay Clinton a la Casa Blanca y ha invertido 80 millones de dólares para revertir el control republicano de la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio término, que se celebran a principios de noviembre.

En su cuenta en la red social Instagram, Bloomberg dijo hoy: "En puntos clave de la historia de los Estados Unidos, uno de los dos partidos ha servido como baluarte contra quienes amenazan nuestra Constitución. Hace dos años, en la Convención Demócrata, advertí de esas amenazas. Hoy, me he vuelto a registrar como demócrata (había sido miembro durante la mayor parte de mi vida) porque necesitamos que los demócratas proporcionen los controles y equilibren las necesidades de nuestra nación".

Bloomberg, que abandonó el Partido Demócrata en 2001, da así un paso que los medios estadounidenses interpretan como una señal de que busca postularse para la presidencia de EE.UU. bajo la bandera de ese partido en 2020.

En una reciente entrevista con el diario The New York Times, Bloomberg ya se inclinó por ser el contendiente electoral del actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por el Partido Demócrata.

Bloomberg consideró "imposible de concebir" una candidatura republicana por su parte para los comicios de 2020, aunque a la vez mantuvo diferencias con el partido político progresista en temas clave como las regulaciones bancarias o el movimiento Me Too.

"No quiere decir que esté con el Partido Demócrata en todo, pero no veo cómo podría, posiblemente, presentarte como republicano. Así que, si me presento, sí, tendría que presentarte como demócrata", dijo el millonario empresario.