Nueva York exige acción al Gobierno federal para poner fin a tiroteos masivos

Nueva York, encabezado por su gobernador, Andrew Cuomo, dejó escuchar su voz este domingo, tras el segundo tiroteo ocurrido en EE.UU en un pazo de 13 horas, que en total han dejado 29 muertos, para urgir acción al Gobierno federal que apruebe legislación para el mayor control de armas de fuego en el país.

"Nuestro país está bajo ataque desde dentro y continuar ignorando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor sólo llevará a más matanzas y más tragedia, todo eso prevenible", afirmó Cuomo en un comunicado.

En menos de 24 horas el país ha vivido dos tiroteos, uno en un centro comercial en El Paso Texas con 20 muertos y 26 heridos, y este domingo en Dayton, Ohio, que dejó 9 muertos, además del atacante, y 27 heridos.

"A nombre de los neoyorquinos, lamento que vivan en un país con un Gobierno federal que permite que esto ocurra y no hace nada", sostuvo el gobernador, que el sábado criticó nuevamente al presidente Donald Trump por apoyar a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés).

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha sido un firme defensor de la NRA e incluso participó el año pasado en la convención anual de la organización, a cuyos miembros definió como "verdaderos patriotas" y reforzó la defensa de las armas como "un derecho de libertad".

"¿Quién estaba protegiendo el derecho de esas 29 personas a vivir su vida en paz?", cuestionó Cuomo, para afirmar que "esta locura debe parar ahora".

"Todos aquellos que son reacios a hacer algo acerca de eso son cómplices. Estoy enfermo de excusas. No quiero escuchar 'no podemos'... porque sabemos que podemos y ustedes no", sostuvo.

Cuomo reiteró el apoyo de Nueva York a leyes sensatas para el control de armas "para mantener a nuestros niños y familias seguras" y en contra "de la intolerancia y la retórica de odio que alimentan estos ataques".

"Washington debe hacer lo mismo", reiteró Cuomo.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se unió a las voces que lamentan lo ocurrido este día y que exigen que se tome acción para poner fin a las muerte por los tiroteos.

"Ayer fue El Paso. Menos de 24 horas más tarde es Dayton. ¿Dónde será la próxima vez? ¿y cuán pronto?", señaló De Blasio, que por segundo día consecutivo recurre a su cuenta de Twitter para expresarse sobre los tiroteos.

"¿Cuánta más gente tendrá que morir? Tenemos que arreglar esto. Está dentro de nuestro poder actuar", indicó el alcalde de Nueva York, donde las banderas en edificios municipales ondean hoy a media asta por las víctimas de El Paso.

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, también dejó escuchar su voz para asegurar que hasta que no se aprueben leyes para enfrentar la epidemia de la violencia por las armas de fuego "veremos más y más de estos repugnantes e inaceptables tiroteos masivos".

"Es tiempo para los miembros del Congreso y el Presidente despertar. Ustedes están fallando en proteger los estadounidenses, sencillo y simple. Aprueben una legislación responsable para el control de armas", indicó Vance.