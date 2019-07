Nueva York busca soluciones al aumento de las personas sin techo en el metro

La Autoridad Metropolitana de Autobuses (MTA) de Nueva York anunció este miércoles que formará en los próximos días un equipo para afrontar el aumento de las personas sin techo que buscan refugio en las estaciones del metro de la ciudad.

Según un comunicado de la MTA, 2.200 personas sin hogar viven en el metro de Nueva York, un 23 por ciento más que en 2018.

Entre las alternativas que contempla este organismo está la creación de una oficina para atender esta situación.

La MTA apuntó que el equipo tendrá un plazo de 30 días para elaborar un plan de trabajo.

El equipo se coordinará con la Policía de la MTA, que es la que actualmente se está haciendo cargo de la situación, así como con trabajadores sociales para poder identificar a las personas que realmente necesitan ayuda y distinguirlos de aquellos que se hacen pasar por vagabundos.

El anuncio surge después de que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, enviara una carta a la junta directiva de la MTA a principios de julio urgiendo que se abordara el asunto como parte del plan de reorganización de la agencia.

De acuerdo con la MTA, los sin techo están usando cada vez más el metro, no como medio de transporte, sino como un refugio, y en algunos casos, para llevar a cabo actividades ilegales, lo que causa frecuentes interrupciones en el servicio y retrasos, y que, en ocasiones, puede poner en riesgo a los pasajeros.

"Las personas sin techo son un creciente problema en el metro con un creciente impacto", dijo la directora gerente de la MTA, Veronique Hakim, que explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de los clientes y de los trabajadores y que el tránsito de los trenes no se vea afectado.

Consideran además que permitirles permanecer dentro del sistema en vez de apoyarlos con ayudas para viviendas u otros recursos, plantea un riesgo para su salud y seguridad.

En este sentido, el Comisario estatal para Ayuda Temporal, Michael Hein, apuntó que estos vagabundos "no están recibiendo la ayuda que necesitan y se merecen. El sistema de transporte masivo no es un refugio apropiado para nadie y la estrategia actual no puede continuar".

El equipo deberá establecer nuevos parámetros para cuantificar a esta población y actualizar las reglas y regulaciones del metro para proveer mayor claridad a los usuarios y mejorar el cumplimiento de las normas.