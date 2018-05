Nuevos testigos reiteran que los socios sabían la situación de la cooperativa

Dos responsables de Fagor Electrodomésticos y del Grupo Fagor han insistido hoy en que los socios de esta cooperativa que habían suscrito aportaciones voluntarias conocían "perfectamente" la delicada situación por la que atravesaba la compañía y decidieron mantenerlas.

Así lo han puesto de manifiesto el que fuera presidente del Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos Javier Retegi y la responsable de finanzas del Grupo Fagor, María Beristain, en la segunda jornada de la vista que se sigue en los juzgados de Bergara (Gipuzkoa) por la demanda colectiva presentada por más de 900 exsocios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos contra Corporación Mondragón.

Los demandantes reclaman a este grupo 47 millones de euros por las aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles depositados en la cooperativa quebrada en 2014.

Durante la sesión de la vista celebrada esta mañana, tanto Retegi como Beristain, ambos suscriptores ellos mismos de aportaciones voluntarias que no llegaron a recuperar, han continuado la línea marcada ayer por otros responsables de Fagor Electrodomésticos y del Grupo Mondragón, que insistieron en que cada cooperativa del grupo es soberana para adoptar sus propias decisiones y defendieron el conocimiento que los suscriptores de las aportaciones tenían sobre la situación de crisis de la compañía.

En concreto, Retegi ha mantenido que a pesar de que los aportantes sabían "perfectamente" la situación de Fagor Electrodomésticos y a pesar del riesgo que implicaba decidieron a apoyar de esa forma a la cooperativa en dificultades.

Ha situado en ese contexto la decisión adoptada en 2011 por el Consejo General del Grupo Fagor de prorrogar las aportaciones voluntarias de socios que iban a vencer a mediados de 2012, ya que se trataba de "una herramienta financiación" muy importante para las cooperativas del grupo y que si no se renovaba podía colocar a Fagor Electrodomésticos en una "situación delicada".

Ha concretado, en este sentido, que de no haber llevado a cabo esta medida "probablemente" Fagor Electrodomésticos no hubiera podido afrontar la devolución de todas las aportaciones vencidas.

No obstante, ha incidido en que esta prórroga fue una decisión adoptada por el Grupo Fagor y no por la Corporación Mondragón que no tuvo intervención alguna en este asunto.

Retegi ha recalcado también que cada cooperativa dentro del grupo debía "salir adelante" por sí sola en su acción habitual, a pesar de que en los períodos de "dificultades" podía "recibir la solidaridad" de otras cooperativas.

Ha desvelado también que en 2011 aún no pensaba que la empresa se encontraba abocada a un concurso de acreedores, al tiempo que ha destacado que hasta diciembre de 2012 se abonaron con normalidad las devoluciones de las aportaciones voluntarias de quienes así lo solicitaban.

Al ser preguntado por el abogado de los demandantes sobre una eventual indicación para evitar la salida de capitales de la empresa, ha aclarado que estaba referida a las aportaciones "obligatorias" de los socios para formar parte de la cooperativa.

Por su parte, Ana María Beristain también ha incidido en que los socios conocían la situación de la empresa a través de las reuniones y sesiones informativas que se realizaban, y ha comentado que la decisión de prorrogar las aportaciones que vencían en 2012 fue "un tema administrativo".

Beristain ha explicado, a este respecto, que la situación no se modificaba para los socios, ya que las aportaciones tenían una liquidez inmediata siempre que se pidiera con un preaviso de un mes y no se cambiaron estas condiciones.

En la vista de hoy también ha declarado el actual presidente de Eroski, Agustín Markaide, que ha sido citado en calidad de expresidente de la Comisión Permanente de Mondragón.

Markaide ha negado intervención alguna de la Corporación en las decisiones que fueron adoptando Fagor Electrodomésticos y Edesa sobre su futuro durante 2012 y 2013.

Ha recordado que el Grupo Mondragón aprobó una ayuda de 70 millones de euros para Fagor Electrodomésticos, pero ha rechazado que las aportaciones de sus socios estuvieran garantizadas por el hecho de que la Corporación fuera a apoyar económicamente "de manera ilimitada" a esta compañía.

Estaba previsto que en la sesión de hoy también declarara el también expresidente del Grupo Javier Sotil, aunque las partes han renunciado a su testimonio.

Al término de la sesión, la abogada del Grupo Mondragón, Arantxa Estefanía, ha indicado a los periodistas que en la vista de esta mañana no se ha visto "ni rastro" de un posible "engaño" a los socios.

El letrado de los demandantes, Raúl Temes, por su parte, ha dicho que en la sesión "se ha puesto de manifiesto el contrasentido que hay entre la pretendida información amplísima" que se habría facilitado a los socios y "la realidad".