Núñez Feijóo: lo "importante es recuperar la propiedad" del Pazo de Meirás

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido hoy la propuesta de su partido en el Parlamento gallego para demandar a la Administración del Estado que reclame por vía judicial la propiedad del Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco porque "lo importante es recuperar la propiedad". En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gabinete, ha explicado que esta propuesta viene precedida por la publicación esta semana del informe encargado mediante mandato parlamentario a una comisión de expertos con representación de todas las instituciones implicadas en la demanda sobre la viabilidad jurídica de recuperar este inmueble para el dominio público. En su opinión, el informe elaborado por la comisión de expertos es "el trabajo más sólido" que se hizo a este respecto hasta la fecha desde el punto de vista jurídico, en tanto que avala, que el Pazo de Meirás debe formar parte del Patrimonio del Estado. En este sentido, el presidente autonómico ve que la opción adecuada para conseguir tal fin es que la Administración general lleva a cabo una demanda civil -acción reivindicatoria- basada en el uso institucional del inmueble ubicado en Sada. "No tenemos ningún miedo a recuperar lo que nos parece que es público, lo dijimos desde el principio", ha esgrimido Núñez Feijóo, que cree que todos los grupos deberían respaldar la propuesta del PPdeG que se deriva de las conclusiones del informe. En este sentido ha lamentado que existan posiciones encontradas por parte de los grupos parlamentarios. "No conozco otro informe mejor; si no están de acuerdo con la comisión de expertos, que lo digan", pero se trata del trabajo más sólido que se hizo desde el punto de vista jurídico, ha defendido. "Una cosa es que alguien tenga una idea política fantástica pero que desde el punto de vista jurídico" no tenga viabilidad, mientras que ahora con este informe "tenemos un proyecto concreto". El informe también abre la puerta a que la familia pueda demandar una indemnización para los herederos del dictador como actuales poseedores, si se acreditan gastos de mantenimiento desde el fallecimiento de Franco en el 1975 pero que para el presidente gallego es "un tema menor". Esa es una cuestión que deben dirimir los jueces y que también dependerá de la estrategia de defensa de la familia Franco por lo que para Núñez Feijóo es "un tema secundario" porque "lo importante es recuperar la propiedad", algo que debe hacer patrimonio del Estado, ha insistido.