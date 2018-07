La jueza Núñez abre nueva pieza para investigar ayudas a ERE de Mercasevilla

La jueza María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE, ha abierto, a petición de la Fiscalía, una nueva pieza separada sobre las ayudas de la Junta a los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007 en los que presuntamente se prejubilaron personas ajenas a la lonja, los primeros "intrusos" que originaron la macrocausa.

Así lo ha acordado la jueza en una providencia fechada el 17 de julio, a la que ha tenido acceso Efe, tras la petición de la Fiscalía, en la que solicita la práctica de las nuevas diligencias "a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del juzgado".

En el marco de las mismas, solicita citar como investigados a 12 miembros del comité de empresa de Mercasevilla que negoció los dos ERE y requerir a la aseguradora Generali-Vitalicio documentación de la póliza de renta colectiva para las prejubilaciones acordadas en el expediente de 2007 relativa a la identidad del pagador, origen del pago, fechas y cantidades abonadas.

En su escrito, del 11 de julio, el Ministerio Público recuerda que existe una pieza abierta sobre cuatro facturas emitidas por Mercasevilla al entramado empresarial del llamado conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, por trabajos para la lonja que supuestamente no se realizaron, una pieza en la que se investiga al propio Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra, al exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, pero no se ha unido lo relativo a las ayudas públicas recibidas por la empresa para sus dos ERE.

En concreto, para la prejubilación de 56 trabajadores en el ERE de 2003 el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero se comprometió a pagar 6,3 millones de euros y Mercasevilla 684.000 euros.

En este ERE fue incluida Carmen Fontela, vecina del comercial de la mediadora Vitalia Francisco González que nunca trabajó en la lonja, la primera "intrusa" detectada en los ERE subvencionados por la Junta.

En 2007, Mercasevilla hizo otro ERE para 39 trabajadores en el que no consta concesión de subvención de la Junta ni convenio con la lonja pero sí tres pagos de Guerrero a Vitalicio, un ERE en el que también fueron incluidos dos "intrusos", Antonio Garrido Santoyo que no trabajaba en la lonja y José Antonio Rivera Martín, que no cumplía los requisitos.