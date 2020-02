Una ONG austríaca denuncia a Amazon por vulnerar leyes europeas de privacidad

La ONG austríaca Noyb presentó este miércoles una denuncia contra el gigante digital Amazon ante las autoridades alemanas por la supuesta violación de la normativa comunitaria sobre protección de datos.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo"), es una iniciativa del activista Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el acuerdo previo de transferencia automática de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos.

La ONG asegura que ciertas comunicaciones por correo electrónico entre clientes y vendedores externos que ofrecen su producto en Amazon no están encriptadas según lo exigido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para garantizar su confidencialidad.

"Esto significa que millones de correos electrónicos que se envían a través de Amazon pueden estar expuestos todos los días", sostiene Noyb.

El grupo ha presentado la denuncia en nombre de un vendedor alemán ante la autoridad de protección de datos del Estado federado de Hesse, donde reside esa persona, y asegura que Amazon podría ser multado con hasta 4200 millones de euros.

Amazon compra productos a proveedores para venderlos al consumidor final, pero, al mismo tiempo, permite a terceras empresas usar su plataforma -conocida como marketplace- para comercializar sus artículos.

Noyb indica que ha comprobado por sus propios medios la falta del encriptado apropiado en ciertos mensajes de la plataforma.

Los activistas creen probable que el organismo de protección de datos de Luxemburgo también tenga que intervenir ya que Amazon tiene su sede europea allí.