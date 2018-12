Una ONG exclusiva de mujeres ofrece un respiro en Atenas a madres refugiadas

Shaiste Karimi era fisioterapeuta en Afganistán, pero ahora trabaja como intérprete y mediadora cultural en una pequeña ONG en el centro de Atenas. Cada mañana se despierta contenta por tener ese empleo: "Es bueno para mi mente, si estoy ocupada no pienso en mi pasado".

Karimi dejó Afganistán en 2016 y llegó a este país junto a sus cuatro hijos y su marido. "Huí para salvar mi vida y la de mi familia, me daba igual a qué país ir mientras fuera seguro", explica a Efe.

Desde hace casi dos años, Karimi trabaja en Amurtel Greece, una ONG gestionada por y para mujeres, que atiende a refugiadas durante el embarazo, el parto y los primeros 18 meses de vida del bebé y les ofrece un espacio donde encontrarse. En 2017 asistió a más de 2.000 usuarias de 40 países, la mayoría de Afganistán, Siria e Irak.

"Es importante que sólo haya mujeres para que se sientan más cómodas. En otras ONG, si el intérprete es un hombre, no hablan tan abiertamente", señala Karimi.

Fátima Jadu, una de sus usuarias, comparte esta percepción. "Aquí me siento entre amigas y familia. Que sea un espacio no mixto es muy agradable, cuando vengo es como una fiesta para mí".

Jadu nació en Irak y lo que más lamenta es no haber podido estudiar. A los 12 años su padre la sacó de la escuela, igual que a sus hermanos. "Si hubiese terminado ahora quizás sería doctora o ingeniera, pero no tuve esa oportunidad. En Irak no tenemos derechos humanos, no podemos decidir".

Tras poco más de un año en Grecia con sus cinco hijos y su marido, Jadu siente que ha cambiado. "En Irak yo era muy débil, tierna. Tenía miedo de todo. Aquí tengo mi personalidad, mi opinión, me puedo defender", afirma con una sonrisa.

La joven iraquí conoció Amurtel Greece a través de una amiga -como la mayoría de usuarias- y empezó a asistir a los grupos de apoyo sobre cuidado infantil porque quería "salir de casa, ver otro mundo y socializar" con mujeres como ella.

Amurtel Greece empezó a brindar asistencia a mujeres refugiadas en 2015, en el pico de la llamada crisis migratoria en Grecia. Tras meses en los campos de refugiados atendiendo a mujeres embarazadas y a sus bebés, decidieron abrir un local en el centro de Atenas en el que ofrecer servicios a largo plazo.

"Las emergencias afectan a mujeres y a hombres de forma diferente. Nuestra respuesta humanitaria también lo puede hacer", es la filosofía que guía la labor de la organización.

Amurtel es la única ONG no mixta en Atenas que se centra exclusivamente en el período gestacional y los primeros meses del bebé, poniendo énfasis en la lactancia. Los principales servicios que ofrecen son atención obstétrica pre y postnatal y asesoramiento en el cuidado infantil.

Aunque las refugiadas pueden acceder a servicios similares en el sistema griego de salud pública y otras ONG, Amurtel Greece les asegura un espacio tranquilo, un ambiente casero, sin prisas. "En el trabajo con refugiados, están muy presentes la emergencia, las aglomeraciones, la rapidez. En Amurtel Greece nos tomamos un tiempo con cada usuaria", señala Anais Bouvier, coordinadora de proyectos.

Para esta trabajadora social francesa, uno de los principales motivos por los que decidió colaborar con la ONG fue que apuesta por dotar de herramientas a las mujeres para potenciar su autonomía.

Para ahondar en este empoderamiento, la ONG ha formado a un primer grupo de cuatro migrantes para que sean asesoras en lactancia materna, y ahora un segundo grupo está empezando la formación en cuidado infantil. El objetivo es que ellas mismas dirijan los grupos de apoyo que la organización lleva a cabo semanalmente.

Este tipo de asesoramiento "de igual a igual" elimina la necesidad de traducción simultánea en los grupos, y además empodera a las mujeres con una mayor empleabilidad y seguridad personal.

"Queremos que el centro lo lleven las propias migrantes, con el apoyo de locales", asegura Didi, para quien es "mucho más efectivo" hacer las actividades directamente en el idioma de las usuarias.

Su financiación proviene principalmente de donaciones particulares, como las que esperan recibir el este miércoles a través de la plataforma Charidy. Con el lema "Mama2Mama", hacen un llamamiento a mujeres y madres para que apoyen a sus semejantes con una pequeña aportación.

Ruth, una de las comadronas voluntarias, explica a Efe que, aunque "no se puede cambiar el mundo en un día", el trabajo y el día a día que comparten con estas mujeres valen la pena por sí solos. "Esto es lo que importa".