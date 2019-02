ONG registra 966 "presos políticos" en Venezuela, la mayor cifra en la historia

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció este lunes que el número de detenidos por razones políticas en el país aumentó esta semana hasta 966 personas, la cifra "más alta en la historia de Venezuela".

"El número de presos políticos se ha incrementado exactamente a 966 personas, lo que quiere decir que, del número anterior que reportamos de 273, ha habido un aumento de 700 personas (...), la cifra más alta (...) en la historia de Venezuela, que al menos el Foro Penal conoce desde hace 18 años", dijo a la prensa el director de la ONG, Alfredo Romero.

"La mayor cantidad de detenciones con fines políticos y de manifestantes que ha ocurrido en la historia que conocemos como Foro Penal ocurrió esta semana y el día con mayor represión fue el 23 de enero", cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela.

Romero explicó además que, entre esas 700 personas, "47 son estudiantes, en su mayoría entre 17 y 22 años, de un total que fueron detenidos, y algunos ya liberados, de 95 estudiantes".

Además, hasta la fecha el Foro Penal registra "once desapariciones forzosas", y de cuatro de esas once personas "no sabemos su paradero después de la denuncia de su detención", dijo Romero.

El total de detenidos incluye a 82 militares, "y se mantiene un sistema de detención selectiva de militares y familiares de militares, entre los cuales están los que han desaparecido forzosamente", detalló Romero.

El abogado destacó que la mayor parte de las detenciones, así como de las violaciones de los derechos humanos, han estado "focalizadas en sectores más humildes de la sociedad" y en el entorno familiar de militares.

Igualmente, indicó que el Foro Penal "ya envió la lista de los presos políticos a la Organización de Estados Americanos para su certificación y verificación, a las Naciones Unidas y a la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo".

Cientos de venezolanos se han manifestado tras el llamamiento de la oposición a no reconocer la legitimidad del jefe del Estado, Nicolás Maduro, a quien consideran un "usurpador", al haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países.

Los primeros días de las protestas dejaron un saldo de 35 personas fallecidas, según el balance del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, ha reiterado que vigilará de cerca el desarrollo de las manifestaciones que tienen lugar en Venezuela.