La ONU celebra los avances en Corea pero pide no lanzar campanas al vuelo

La ONU se mostró hoy "esperanzada" por las señales de distensión en la península coreana, tras la reciente visita a Pekín del líder norcoreano, Kim Jong-un, pero pide que todavía no se lancen las campanas al vuelo.

"Es importante gestionar bien nuestras expectativas. Se trata de problemas extremadamente complicados", avisó hoy el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, en su última rueda de prensa antes de abandonar el cargo.

"¿Recuerdan la última Asamblea General de septiembre (...), cuando todo el mundo hablaba con gran preocupación y alarma sobre los ensayos nucleares (de Corea del Norte)? Llevamos cuatro meses sin pruebas militares de este tipo, aunque esto no signifique que haya desnuclearización", expresó.

Feltman viajó a Pyongyang en diciembre pasado, y aunque no se aventuró a precisar cuánto han influido sus encuentros con el gobierno norcoreano en el actual proceso de distensión, aseguró que las reuniones duraron "horas y horas" y que no creía que "alguien fuese a invertir tantísimo tiempo para después no tener en cuenta" sus recomendaciones.

"Estuvimos explicando que hay un riesgo alto de que se produzca una guerra por accidente o un error de cálculo que pudiese ser catastrófico, que necesitamos abrir esos canales de comunicación y que tienen que empezar a tomarse en serio las resoluciones del Consejo de Seguridad", añadió.

Durante aquella misión, la primera visita a Corea del Norte de un responsable político de la ONU desde 2010, el equipo de Naciones Unidas señaló la "ventana de oportunidad" que suponían los Juegos de Invierno de Corea del Sur.

Fue esa ocasión en la que los dos países, que técnicamente están en guerra desde los 50, desfilaron juntos en la inauguración e incluso formaron un equipo conjunto de hockey hielo femenino.

Feltman se mostró "esperanzado" por la recién anunciada cumbre intercoreana de abril, la primera en once años, y dijo que confía en que "sea el comienzo de un proceso" que lleve al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El hasta hoy responsable político de la ONU reconoció el "papel esencial" de China en la crisis coreana, pocos días después de que Kim Jong-un se reuniese en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, en su primer viaje al exterior desde su ascenso al poder en 2011.

El encuentro, que duró tres días y se mantuvo en secreto hasta que Kim volvió a Pyongyang, volvió a situar a China como protagonista en la distensión tras años de parálisis diplomática.

"China juega un papel esencial. El hecho de que China sea parte del Consejo de Seguridad, haya adoptado las sanciones (impuestas a Coreas del Norte) y haya velado por su cumplimiento ha tenido un impacto" en las estrategias políticas de Corea del Norte, declaró Feltman.

"Creo que China es parte de este escenario, y que es útil a la hora de garantizar la implementación de cualquiera que sea el resultado" de las negociaciones, añadió Feltman, en referencia a los próximos encuentros que el líder norcoreano tiene previstos con sus homólogos de EEUU, Donald Trump, y de Corea del Sur, Moon Jae-in.

En línea con este optimismo contenido, el secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró "extremadamente animado" por la visita del líder norcoreano a China, al que definió como "un colaborador importante en la búsqueda de una solución en la región".

Guterres se mostró confiado a la hora de lograr una "solución pacífica" para la crisis y recordó que hace solo unos meses, los ensayos nucleares norcoreanos "aparecían como uno de los mayores peligros" que enfrentaba el mundo, y ahora suenan como algo lejano.