ONU dice que las elecciones y combatir pobreza son la prioridad en Zimbabue

El administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, afirmó que celebrar elecciones creíbles y la pobreza son prioridad en Zimbabue y rechazó comentar los dichos del expresidente Robert Mugabe respecto a que su salida fue un golpe de Estado, informaron hoy medios locales.

Tras una visita oficial de 3 días al país que concluyó este sábado, el representante de la ONU insistió en que Zimbabue debe centrarse en levantarse del periodo de "deterioro económico, sufrimiento y pobreza".

"No tengo comentarios respecto a las declaraciones que el ex presidente Mugabe ha hecho. He venido a Zimbabue para ayudar al pueblo de Zimbabue, su Gobierno y sus ciudadanos, a dar el próximo paso adelante en el camino hacia su futuro", declaró Steiner al diario estatal Sunday Mail.

El administrador del PNUD hacía así referencia al contenido de la primera entrevista ofrecida por Mugabe desde su renuncia el pasado 21 de noviembre, difundida el jueves por la televisión pública sudafricana SABC.

En ella, el exmandatario, de 94 años, aseguró que fue forzado a dimitir por los militares y que su sucesor, Emmerson Mnangagwa, está en el poder ilegalmente.

La de Steiner era la primera visita de alto nivel a Zimbabue por parte de un representante de la ONU en años.

El PNUD ha estado ayudando al país a desarrollar un sistema de registro de los votantes para las próximas elecciones, que están previstas para julio y serán las primeras en 38 años sin Mugabe entre los candidatos.

En un comunicado difundido este sábado como conclusión de su visita, Steiner aseguró que esa votación es "clave en la trayectoria de futuro del país para su reinserción internacional y recuperación económica".

En las últimas dos décadas de mandato de Mugabe, la economía del país, en el pasado dinámica, prácticamente colapsó.

Desde su asunción a comienzos de diciembre pasado, Mnangagwa ha tratado de mejorar las relaciones exteriores y alentar las inversiones extranjeras.