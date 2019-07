La ONU muestra lo que las niñas en crisis humanitarias quieren ser de mayores

Fotografía cedida por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la adolescente de 15 años Françoise, de la República Democrática del Congo, bajo el título 'Nurse', que forma parte de la muestra fotográfica 'One Day, I Will' (Un día, yo seré), inaugurada ayer lunes 29 de julio por el autor de la obra, el fotógrafo francés Vincent Tremeau, y que estará disponible hasta principios de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. El proyecto busca mirar al futuro de las jóvenes y no enfocarse en su traumático pasado. EFE