La OTAN apoyará medidas para un futuro sin tratado nuclear y tocará la crisis iraní

Los ministros de Defensa de la OTAN aprobarán este miércoles medidas ante el probable fin del tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) en agosto, si Rusia no vuelve a cumplir sus compromisos, y abordarán la crisis iraní como punto fuera de agenda.

"Mañana decidiremos los próximos pasos de la OTAN en el caso de que Rusia no cumpla. Nuestra respuesta será defensiva, comedida y coordinada. No reflejaremos lo que hace Rusia. No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares de tierra en Europa", indicó hoy el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.

Explicó, en una comparecencia previa a la reunión ministerial del miércoles y jueves, que se acordarán diferentes medidas y que "unas se implementarán bastante rápido y otras llevarán más tiempo".

Los aliados tratarán la "continuada violación del tratado INF por parte de Rusia", que tiene "hasta el 2 de agosto para destruir de manera verificable sus misiles SSC-8, que violan el tratado".

Estados Unidos abandonará en esa fecha el tratado tras constatar que Moscú lo incumple desde hace años.

La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, declaró en una rueda de prensa que hay "muy pocas posibilidades de que Rusia vuelva a cumplir" el acuerdo, "así que vamos a empezar a prepararnos".

Fuentes aliadas confirmaron que se dará luz verde a "un paquete de medidas" técnicas que ayudarán a la OTAN a "prepararse para lo que venga después del INF".

Entre ellas destacan las recomendaciones para reforzar los sistemas de defensa aérea, incrementar el intercambio de información entre aliados, contar con datos precisos sobre dónde posiciona Rusia los nuevos misiles y hacia dónde apuntan o conocer si portan una cabeza nuclear o convencional.

Precisaron que la mayoría de estas medidas consisten en iniciar estudios relacionados con esos objetivos, y que en ningún caso contemplan responder a Moscú desarrollando y colocando misiles en suelo europeo, sino "analizando exactamente el despliegue de Rusia, qué capacidades tiene y cómo contrarrestarlas".

Las fuentes consideraron necesario abrir una reflexión sobre el modo de sustituir el tratado INF, firmado por EEUU y la Unión Soviética en 1987, si se confirma su conclusión, y explorar qué paraguas de control de armas, desarme y no proliferación garantizaría unos parámetros de seguridad similares.

Hay aliados como España, Alemania, Holanda y Canadá que consideran que se debe perseguir un acuerdo global que incluya a potencias nucleares como China, Pakistán o la India.

Stoltenberg apuntó asimismo que los ministros aliados abordarán la tensión entre Irán y Estados Unidos tras los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, que comunica los golfos Pérsico y de Omán.

La OTAN no tiene un papel en esa crisis pero Stoltenberg reconoció que la organización es "una plataforma para que los aliados intercambien puntos de vista y análisis sobre los desafíos que afrontamos en el golfo".

Fuentes aliadas dieron por hecho que EEUU, que estará representado por su nuevo secretario de Defensa en funciones, Mark T. Esper, informará a sus socios sobre la situación con Irán.

El secretario general aliado consideró que Teherán mantiene un papel "desestabilizador" en la región mediante el apoyo a grupos terroristas y por su programa de misiles.

"Todos los aliados comparten esas preocupaciones", indicó, y confirmó que, aunque el asunto iraní "no esté formalmente en la agenda de la ministerial", será "un asunto que se discuta en la reunión y en bilaterales".

En todo caso, pidió "sentarse y hablar con Irán para reducir tensiones y evitar errores de cálculo".

Los ministros concluirán la primera jornada de su reunión con una cena de trabajo en la que hablarán del impacto de tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos de armas, los sistemas hipersónicos o la computación cuántica en la posición de disuasión y defensa de la OTAN, la interoperabilidad o el control de armas.

El jueves, los ministros comenzarán con una sesión sobre el reparto de cargas en la Alianza y su política de disuasión y defensa, y se les informará sobre la nueva estrategia militar ya aprobada por los jefes de Defensa.

Está previsto igualmente que adopten la primera estrategia espacial de la OTAN.

También mantendrán una reunión con los países socios en la misión aliada en Afganistán a la luz de las reuniones que se celebran en Doha entre EEUU y los talibanes.

Tras la ministerial, se celebrará una reunión de la coalición global que encabeza EEUU contra el grupo terrorista Estado Islámico.