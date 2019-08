La OTAN, unida en responsabilizar solo a Rusia del fin del tratado INF

La OTAN mostró este viernes su unidad a la hora de responsabilizar únicamente a Rusia del fin del tratado para la eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance (INF), después de que Estados Unidos lo abandonara hoy tras acusar a Moscú de incumplirlo.

"Todos los aliados anunciaron hoy que estamos de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de retirarse del tratado por la violación en marcha por parte de Rusia del tratado", afirmó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, durante una rueda de prensa.

En efecto, minutos antes de las declaraciones del político noruego, el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de decisión de la OTAN, consideró que Rusia es "el único responsable de la desaparición" del INF.

"Lamentamos que Rusia no haya mostrado voluntad ni dado pasos demostrables para volver a cumplir sus obligaciones internacionales. Una situación en la que Estados Unidos cumple plenamente el tratado y Rusia no lo hace es insostenible", indicó el Consejo en un comunicado.

Estados Unidos denunció hace seis meses el tratado INF ante la negativa de Moscú de destruir el misil de crucero ruso Novator 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la OTAN), que violaría el tratado, de acuerdo con Washington. Este viernes se completó el proceso de retirada de la primera potencia mundial del convenio que firmaron en 1987 Estados Unidos y la URSS.

En cualquier caso, durante años Washington y Moscú han estado acusándose de violar el tratado, que prohíbe a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto alcance (500-1.000 kilómetros) y de medio alcance (1.000-5.500 kilómetros).

De acuerdo con EE.UU., el misil Novator 9M729 infringe el tratado al superar los 500 kilómetros de alcance.

Este viernes, Stoltenberg recalcó que Moscú es el único responsable de la desaparición del INF porque "no hay nuevos misiles de Estados Unidos en Europa, pero hay nuevos misiles rusos en Europa".

Agregó que la OTAN no imitará a Rusia y subrayó que no desea "una nueva carrera armamentística".

"No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa", resaltó, y se mostró convencido de que "en el largo plazo Rusia también se dará cuenta de que se beneficiará de un control de armas eficaz". De hecho, dijo creer todavía que es posible alcanzar acuerdos con Moscú en ese ámbito.

Asimismo, se mostró confiado en que la Alianza actuará de forma coordinada en un mundo sin el tratado nuclear para la eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance.

"Estoy seguro de que permaneceremos unidos a medida que avanzamos al gestionar la desaparición del tratado INF", afirmó, y recordó que en la reunión de ministros de Defensa de la Alianza en junio se acordó responder al fin del convenio con ejercicios, labores de inteligencia, sistemas de defensa aérea y de misiles, así como capacidades convencionales.

Señaló que algunas de esas medidas se pueden implementar rápido y otras exigen tiempo.

"Creo que es demasiado pronto para anunciar exactamente qué tipo de capacidades convencionales serán, en parte porque usaremos el tiempo que necesitemos, pero también porque aseguraré que estemos unidos", comentó, y subrayó que es importante contestar "como una Alianza, unida".

Insistió en que la OTAN responderá "de modo comedido y responsable a los riesgos significativos que plantean" los misiles rusos Novator.

"Hoy el tratado INF deja de existir. Esa es la gran diferencia, pero seguiremos garantizando que encontramos el equilibrio adecuado entre ser fuertes, proporcionando una disuasión y defensa creíbles, pero sin sobreactuar", constató.

Preguntado por el anuncio del viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, que hoy propuso a Washington una "moratoria" en el despliegue de misiles nucleares de corto y medio alcance en Europa, Stoltenberg consideró que esa idea no tiene "ninguna credibilidad".

"No es una oferta creíble porque Rusia ha desplegado misiles durante años, así que no tiene ninguna credibilidad ofrecer una moratoria sobre misiles que ya están desplegando. No hay nuevos misiles estadounidenses o de la OTAN en Europa, pero cada vez hay más y más misiles rusos nuevos", destacó, y dijo que lo que Moscú debería haber hecho es respetar el tratado INF.

Interrogado por la posibilidad de negociar un nuevo tratado que incluya a otras potencias nucleares como China o Pakistán, respondió que la OTAN "apoya los esfuerzos sobre nuevas iniciativas de control de armas y, por supuesto, también para incluir a otras naciones, como por ejemplo, China".

"China está desarrollando con fuerza nuevas capacidades de misiles", comentó, pero reconoció que aún es pronto para pronunciarse "sobre cómo y cuándo" pueden alcanzarse nuevos acuerdos sobre control de armas.

En cuanto al suministro a Turquía de los sistemas de misiles S-400 rusos, el secretario general aliado afirmó que la OTAN no piensa integrarlos en su sistema de defensa aérea y antimisiles, pese a que Ankara pertenece a la Alianza.