Obama: "Abuchear no vale de nada. ¡Votad!"

El expresidente de EE.UU. Barack Obama alertó hoy de las "peligrosas" consecuencias para la democracia que podría tener una falta de movilización del electorado demócrata para los comicios legislativos del 6 de noviembre, en un acto en el que actuó el reguetonero colombiano J Balvin.

"Estas elecciones de noviembre son más importantes que todas las otras que recuerde en toda mi vida, incluso en las que yo estaba en la candidatura (...) Las consecuencias de que os quedéis en casa serían profundamente peligrosas para este país, para nuestra democracia", advirtió Obama (2009-2017) en un mitin en Las Vegas, en Nevada.

Aunque el exmandatario no citó en ningún momento el nombre de su sucesor, el presidente republicano Donald Trump, su intervención estuvo plagada de mensajes referidos a él, a quien afeó que se arrogue el mérito sobre la boyante situación económica de EE.UU.

"Cuando escuchéis toda esta charla y os hablen de milagros económicos ahora, acordaos de quién los empezó", dijo Obama, quien también incidió en que él es un político que basa sus palabras y sus políticas en hechos, en aparente alusión a Trump, que ha tenido que desdecirse en numerosas ocasiones por, cuanto menos, realizar afirmaciones incorrectas.

"Creo en una realidad basada en hechos -continuó-, en una política basada en hechos. No creo en simplemente inventarse cosas", comentó Obama, quien apeló de forma constante al voto de los presentes y los televidentes para consolidar los cambios progresistas, al afirmar: "Abuchear no vale de nada ¡Votad!".

La presencia de Obama en el acto de campaña de legisladores federales del estado estuvo animado por la actuación del artista J Balvin, quien puso a los asistentes en pie con su éxito "Mi Gente".

El propio expresidente apeló a los seguidores del artista: "¿A quién no le gusta J Balvin y el reguetón? Estábamos en los camerinos antes, afortunadamente no había cámaras cuando estábamos improvisando", dijo Obama haciendo gestos de danza. La escena fue compartida en Twitter del cantante.

El predecesor de Trump instó específicamente a los electores jóvenes a acudir a las urnas.

"No dejarías a tu abuela que te dijera cómo debes vestir. No dejarías a tus padres decidir lo que debes escuchar. Si sois tan protectores sobre opciones como esas ¿Por qué no vais a serlo en temas como el medio ambiente?", exclamó Obama, quien dijo estar "esperanzado" ante los comicios del 6 de noviembre.

Obama mencionó de forma indirecta potenciales intentos de abusos de poder en la Casa Blanca, y pidió el voto para "controlar" estas situaciones.

"Solo hay un control real de los abusos de poder y ese sois vosotros", destacó el expresidente, quien también indicó que "presionar al fiscal general (Jeff Sessions) y al FBI" para perseguir a rivales políticos no es lo que se debe hacer en EE.UU., sino que es típico de "algunas dictaduras".

El expresidente también respondió a quienes se interesan por su esposa, Michelle Obama, como posible candidata a las presidenciales de 2020, en las que se enfrentaría a Trump.

"Ella no es candidata a presidenta, pero está ahí fuera diciéndote que votes porque el antídoto a un Gobierno de unos pocos poderosos es un Gobierno de muchos activos y organizados", aseguró el ex presidente demócrata.