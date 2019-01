Obrador rechaza propuesta de Sánchez de participar en grupo sobre Venezuela

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hoy la propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la crisis venezolana.

En la comparecencia de prensa de ambos tras su reunión bilateral, Obrador consideró que el primer diálogo que se tiene que producir es entre las partes en Venezuela y debe desembocar en elecciones.

Insistió en que en cualquier caso es una cuestión que deben resolver los venezolanos, y sólo cuando las partes se sienten a hablar se mostró de acuerdo en que México participe en una conversación para ayudar a buscar una salida al país.

"No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", señaló López Obrador.

Pese a estas diferencias, tanto Sánchez como López Obrador subrayaron que la relación entre España y México va más allá de sus posturas específicas sobre la crisis venezolana.

Pedro Sánchez recordó la postura española y señaló que no pretende "quitar ni poner gobiernos" sino que por métodos democráticos, unas elecciones justas, limpias y transparentes, se encuentre una salida a la crisis venezolana.

Defendió la posición común europea que comparte el Gobierno español pero también ese grupo de contacto que se está conformando y que quieren que integre a países europeos y latinoamericanos, y que propicie ese diálogo para unas elecciones y para que los venezolanos encuentren una salida a la crisis.

En este punto Sánchez lanzó un mensaje a la oposición española al señalar que ha habido unidad europea sobre este asunto y preguntó por qué no es posible dicha unidad entre el Gobierno y los demás partidos españoles.

"¿ Por qué lo que es posible en Europa no es posible en España?" se preguntó Sánchez, quien insistió en que Venezuela debe ser política de Estado y pidió el apoyo de la oposición para poder ayudar en esta crisis.