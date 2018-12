Oleg Sentsov es un "soñador" y "confía en salir pronto de prisión"

Natalya Kaplan, la prima del director de cine ucraniano encarceladoen Rusia Oleg Sentsov que este miércoles recogerá en su nombre el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, dijo en una entrevista a Efe que es un "soñador" y que "confía en salir pronto de prisión".

Kaplan explicó que Sentsov tardará unos cuantos días en saber cómo ha ido la ceremonia del que será protagonista a distancia y se guardó el secreto sobre el mensaje que en su nombre transmitirá a la Eurocámara.

"Está privado de todo acceso a cualquier medio salvo la televisión rusa, que por supuesto no va a informar sobre el Sájarov. Solo sabrá cómo fue cuando dentro de unas semanas le llegue una carta mía con algunas fotografías", dijo.

Sentsov, que cumple una pena de 20 años en Rusia por planificar supuestos "ataques terroristas" contra las autoridades prorrusas de Crimea, acaba de regresar a prisión tras pasar por el hospital donde fue ingresado por las secuelas de una huelga de hambre de 145 días.

Sobre su estado de salud, Kaplan afirmó que tiene daños en riñón, hígado y corazón, de los que no saben si se repondrá nunca.

A propósito de las relaciones que mantiene la Unión Europea con Moscú, y a pesar de algunas sanciones interpuestas, Kaplan señaló que "existen demasiados juegos bajo la alfombra" y que "hay intereses nacionales muy grandes en medio".

Rusia "es un régimen dictatorial a las puertas de Europa, pero la UE cuando (el presidente ruso Vladímir) Putin hace algo malo, solo le riñe, le dice que no lo vuelva a hacer. Pero Putin lo vuelve a hacer. Y de nuevo se le riñe, y ya está. En vez de aislarle", dijo.

"Europa no es consciente del peligro de la vecina Rusia. Europa no se da cuenta realmente. Y tampoco en 2014 eran conscientes los ucranianos", dijo Kaplan, quien opinó que si la comunidad internacional entendiera la magnitud del peligro del presidente ruso, "nadie le daría la mano".

"Los europeos creen que Rusia nunca les afectará directamente, que sus casas no serán bombardeadas, pero Donbass (región del este de Ucrania en manos de separatistas prorrusos) está aquí al lado, así que, ¿por qué esas bombas no iban a tocar las casas de los europeos algún día?", reflexionó.

Kaplan señaló que confía en que Putin no esté "mucho más" en el cargo, y que su primo Oleg Sentsov "aspira a salir pronto de prisión".

"Quiere salir cuanto antes, pero no él solo, sino con al menos la mayoría de presos políticos, o su huelga de hambre para llamar la atención internacional no habrá servido", dijo.

La prima de Sentsov explicó a Efe que el sueño de éste era construir unos grandes estudios de cine en Crimea. "Quería que cineastas de todo el mundo vinieran a rodar a Crimea porque tiene una climatología idónea", explicó.

"Es una persona muy inquieta. No es de los que se limitan a ponerse triste. Ya ha escrito en prisión cinco guiones de cine, una novela y un libro de relatos cortos", añadió.

Kaplan explicó que su primo siempre fue un "soñador" y que incluso ella consideraba naif que Sentsov crea que podía evitarse que Rusia se anexionara Crimea y los ucranianos se impusieran a Moscú.

"Yo ya le dije que iba a ser Chechenia 2.0 en términos de represión. Pero no creo que él lo viera igual (...).No sé si tuvo premonición de que podían detenerle. Supongo que no, porque si no hubiera sacado a los niños de allí", apuntó.

Estados Unidos, la Unión Europea, Amnistía Internacional y muchos intelectuales del todo el mundo han demandado en numerosas ocasiones la liberación de Sentsov, pero el presidente ruso nunca ha reconocido la existencia de presos políticos en Rusia.

Por Lara Malvesí