Olona censura que en Moncloa se hayan destinado ya hasta "40 test" del Covid 19: "Es una vergüenza"

En una entrevista con RNE recogida por Europa Press, Olona ha cuestionado que se "utilicen" medios público-privados para los políticos y sus allegados y, en concreto, ha denunciado que en Moncloa se hayan realizado ya "40 test". Tras el positivo de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el resto de su Gabinete ministerial se hicieron esta prueba.

Y también ha criticado que se hayan puesto UVIs móviles "a disposición del chalet de Galapagar", en alusión a la casa familiar que comparten en esa localidad madrileña Montero y el vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

NO HAY QUE SATURAR MÁS LA SANIDAD PÚBLICA

"Es una auténtica vergüenza", ha exclamado Olona, recordando los test del Covid-19 "privados" que diversos dirigentes de Vox se hicieron nada más conocer el positivo de su secretario general, Javier Ortega Smith, unas pruebas, ha recalcado, que estaban no sólo a disposición de los políticos sino de cualquier otro ciudadano.

Olona, que fue otro de las infectadas en las filas de Vox junto a, entre otros, su presidente, Santiago Abascal, ha explicado que lo hicieron así porque entendieron que no se podía saturar aún más la sanidad pública y ante la "prioridad" de saber si estaban o no contagiados para no ser "un foco de propagación".

De hecho, ella ha estado en cuarentena durante todo este tiempo, durante el cual ha puesto en marcha una iniciativa para acompañar, vía telefónica, a todas aquellas personas que, como ella, estuvieran sufriendo la soledad a la que obliga esta enfermedad. "Me ha permitido abrazar a mucha gente a distancia", ha dicho Olona, quien ha tenido que estar separada durante estos días de su bebé de tres meses.

La diputada de Vox ha admitido que para ella ha sido una experiencia "maravillosa" porque ha tenido la oportunidad de conocer a personas "extraordinarias", y de oír algunos casos "durísimos" pero también de vivir otros momentos de "mucha alegría". "Sé que suena a tópico, pero me han dado mucho más a mi de lo que yo he podido dar", ha apostillado.

LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ SON "INSUFICIENTES"

Sobre la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de esta crisis sanitaria, la 'número dos' de Vox en el Congreso ha reiterado lo que el pasado miércoles su presidente trasladó en el Pleno de la Cámara que aprobó, también con su apoyo, la prórroga del estado de alarma. Así, considera "insuficientes" las medidas que hasta ahora ha adoptado el Ejecutivo.

De ahí , ha destacado, las 23 propuestas de resolución que Vox sometió a votación del Congreso que pretendían, entre otras cuestiones, "proteger adecuadamente" la vida, "que ahora ya se está perdiendo por millares", y de dotar de las medidas de seguridad "adecuadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, al personal sanitario y a aquellos colectivos que "han enviado a una guerra sin los medios necesarios".

Asimismo, ha recordado que también plantearon, sin éxito, la conveniencia de considerar autoridad al personal de prisiones y de "descongestionar" el sistema sanitario público sólo dando asistenta sanitaria "gratuita" a los españoles y a los extranjeros residentes legalmente en el país.