Olona (Vox) pide a Batet que declare nula su expulsión del Congreso

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, ha pedido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que declare nula y deje sin efecto su expulsión de la Diputación Permanente de la Cámara, la semana pasada.

Así consta en el escrito que la diputada del Vox ha enviado a Batet, en el que, además, acusa a la presidenta del Congreso de haberla "amordazado", así como de haber infringido los artículos 32 y 114 del reglamento.

Considera Olona que Batet, aunque le hubo llamado al orden tres veces, lo que según dicho reglamento conlleva expulsión, no le advirtió tras la segunda ocasión de las consecuencias de una tercera llamada.

El citado artículo dice: "Al diputado u orador que hubiese sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión".

A ese fragmento sobre la advertencia, tras la segunda llamada al orden, de que un tercer aviso generaría la expulsión, recurre la diputada de Vox para argumentar que el procedimiento empleado por Batet no se ajusta al reglamento, y por tanto, dicha expulsión debe quedar sin efecto.

Olona recuerda que en aquella sesión de la Diputación, hace seis días, la Mesa de este órgano parlamentario "no había tenido a bien tramitar y calificar" el escrito que una semana antes había registrado el presidente del partido y del grupo parlamentario, Santiago Abascal, con el que pedía celebrar un debate sobre la situación de Cataluña y proceder al estado de excepción.

También recuerda Olona que no es la primera "falta de contestación" de la Mesa, en la que Vox no tiene presencia a pesar de ser la quinta fuerza en número de escaños, según sus palabras.

En el escrito, la secretaria general de Vox lamenta hasta tres silencios del órgano de gobierno del Congreso, uno de ellos a raíz de la denuncia que envió por "la contravención de la normativa de prevención de riesgos laborales" de la planta de la Cámara en la que están ubicados los diputados de su grupo.

Olona ve un agravio, el día de la Diputación, cuando intentó explicar a Batet por qué los representantes de Vox se habían sentado en unos escaños que no eran los que les propusieron los servicios de la Cámara. La presidenta del Congreso no permitió la aclaración e incluso, según expresión de la propia Olona, descalificó "gravemente".

La descalificación a la que se refiere es esta afirmación de Batet: "Si no se levantan -a los diputados de Vox-, entiendo que no están por mantener el decoro de la Cámara".

Sin embargo, tal y como indica en el escrito que ha dirigido a la presidenta, la razón por la que decidió la expulsión no fue por la colocación en unos escaños de la Diputación Permanente que no era la asignada, sino por las protestas que emitió por no haber hecho nada la Mesa para la inclusión del debate sobre Cataluña en el orden del día.

Además del artículo 104.1, Olona considera que la presidenta del Congreso también incurrió en "violación flagrante" del 32.2, que señala: "corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión (...)".