Los portavoces municipales piden disfrutar de la fiesta y no dejar espacio a las agresiones sexistas

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de UPN, Enrique Maya, ha resumido en "diversión, alegría y que no ocurra nada fuera de la legalidad" sus esperanzas para estas fiestas de San Fermín. "Por supuesto, que no se dé ningún tema de acoso sexista, que el que venga a Pamplona durante las fiestas sepa que aquí eso no puede ocurrir y que recordemos estos Sanfermines como los mejores de la historia", ha deseado.

Por otro lado, el mensaje de Maya para los pamploneses ha consistido en recalcar tres términos: "tranquilidad, respeto y libertad". "La libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro", ha señalado.

"Son unas fiestas para todos -ha dicho-, unas fiestas de blanco, unas fiestas ilusionantes y toca disfrutar de ellas". Sobre cómo tiene pensado vivir estos Sanfermines, ha afirmado que sus fiestas consistirán en "mucho amigo, mucha familia, comer, dentro de los límites que marca el colesterol, y el mundo de los toros", del que es "gran aficionado".

El alcalde, Joseba Asiron, ha manifestado, sobre la implicación de la ciudad contra las agresiones sexistas, que Pamplona, sobre todo en San Fermín, "se sobrepone y se pone por encima de todos los problemas y es verdad que era necesario visibilizar un problema que hay, que no tiene tanto que ver con Pamplona y San Fermín como con el modelo festivo y el modelo de sociedad y está bien visibilizar la realidad de los ataques sexistas".

El alcalde ha deseado a los pamploneses que estos nueve días "se lo pasen muy bien, que salgan a la calle, que disfruten de las fiestas, que se dejen llevar, que es lo bueno que tiene San Fermín, que por mucho que programes, que organices siempre hay un espacio para la improvisación, para el carácter espontáneo que nunca tiene que faltar en fiestas". Y ha pedido que "disfrutemos todos desde el respeto, el respeto a todo tipo de identidades políticas, de género y seamos capaces de disfrutar la fiesta desde el respeto".

Asiron ha señalado que estará "casi todos los Sanfermines trabajando" porque "no hay mucho espacio para el ocio, pero si puedo intentaré encontrar un espacio para el ocio".

Por su parte, Itziar Gómez, portavoz de Geroa Bai, se ha sumado al deseo de "que se disfruten las fiestas, tanto la gente de Pamplona como la gente que ha venido a pasarlas con nosotros". "Tenemos que disfrutarlas en toda su identidad y en toda su intensidad, que es la que hace de los Sanfermines unas fiestas diferentes y especiales", ha remarcado.

En esta línea, Gómez ha instado a los pamploneses a "salir a la calle": "Que salgamos desde el punto de la mañana, que tomemos las calles, que las hagamos nuestras y que seamos capaces de llevar la imagen de Pamplona, de la fiesta y de sus gentes a todo el mundo que viene de fuera a conocernos". "Hay que tender una mano, acoger a quienes vengan durante estas fiestas a visitarnos, integrarlos en los Sanfermines e informarlos acerca del verdadero sentir de la fiesta tal y como la sentimos la ciudadanía de Pamplona", ha señalado.

Gómez ha pedido a los pamploneses "disfrutar de la fiesta" pero ha afirmado que a ella le "toca trabajar mucho" debido a la "responsabilidad en el tema de la seguridad". Por todo ello, ha dicho, va a estar "pegada al teléfono y, sobre todo, pegada a la calle y a todo cuanto pueda acontecer".

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha asegurado que "cada vez que llegan los Sanfermines" se pone "muy nerviosa" porque "está todo por vivir" y, por eso, su deseo es que "sean unas fiestas fenomenales en las que no pase nada malo, que todo sea concordia y que, desde luego, no se dé ningún episodio desagradable en relación a violencia de ningún tipo".

"Estos Sanfermines no podemos quedarnos solo con lo malo que ha pasado en años anteriores, ahora vamos a trabajar por lo positivo de nuestra fiesta, que es mucho, y a poner en valor los Sanfermines de día y de noche, cada uno como los quiera disfrutar", ha pedido.

"Yo antes vivía la noche -ha comentado-, y ahora vivo el día y la noche". Y es que, según Esporrín, "hay tiempo para todo: los toros, los gigantes, bailar, estar con los amigos y también comer y beber un poquito".

Por su parte, Laura Berro, concejal de Aranzadi, ha señalado que el objetivo es que los Sanfermines sean "las mejores fiestas del mundo" y que "si hay alguna agresión sexista, racista o LGTBIfóbica, todas las personas luchemos para que ésta no quede impune". "Una fiesta para todas y cada una de las personas de nuestra ciudad", ha dicho.

En cuanto a sus planes de cara a las fiestas, Berro ha reconocido que en Aranzadi han tenido "tanto trabajo, sobre todo preparando la campaña de agresiones sexistas", que ella en particular no ha "tenido tiempo aún" de "mirar el programa".

Sin embargo, ha afirmado que "Maider Beloki es una consejera estupenda y ha conseguido que el programa sea bastante feminista, lo cual es muy importante".

Finalmente, Edurne Eguino, portavoz de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado minutos antes del chupinazo que espera "unos Sanfermines con muy buen ambiente". "Los pamploneses y las pamplonesas somos especiales en ser acogedores con quien viene de fuera y entre nosotros, y en vivir la fiesta de manera participativa y en la calle", ha añadido.

Además, Eguino ha aconsejado a la ciudadanía pamplonesa "llevar la mano roja en la camiseta, en la cabeza y en el corazón". Así, la portavoz de I-E ha recordado la necesidad de "ser conscientes de que todos y todas somos iguales ante la fiesta y no olvidar que el respeto es lo primero". "Sí es sí -ha sentenciado-, y todo lo demás es no".

Eguino ha declarado que el día que más le "gusta" es "el día 6, tanto por el chupinazo como por el rato de después". "Yo soy de los que se quedan después media hora en el balcón porque me encanta la plaza cuando está llena de gaiteros, txistularis, etc.", ha concluido.