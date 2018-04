Oltra ve "bien" que Camps quiera hacer campaña por el PP:"Puede aprovechar algún permiso de El Bigotes y hacerla juntos"

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por las críticas de Camps hacia ella por apoyar ahora los grandes eventos, mientras que cuando estaba en la oposición los criticaba. El exjefe del Consell tachó a la vicepresidenta de "cínica" por criticar que se fuera a Boston a firmar el contrato de la Volvo Ocean Race y le recriminó que cambiará su forma de vestir y pasará de las camisetas a "los tacones".

Al respecto, Oltra ha ironizado: "No le gustan mis camisetas, no le gustan mis tacones, pues hoy no me he puesto tacones para no molestar al expresident y he venido plana".

"Yo no me puse la camiseta porque se fuera a firmar el contrato de la Volvo, sino porque lo hizo sin avisar para saltarse una sesión de control. A mí no me movió la cuestión de la firma de la Volvo porque no sabíamos ni a qué iba a Boston porque la transparencia brillaba por su ausencia en aquellos años", ha subrayado.

Ha insistido en que la intención de llevar la camiseta con la cara de Camps era criticar "la forma en la que se vulneraba sistemáticamente la rendición de cuentas en Les Corts". "Las cosas hay que situarlas en su sitio. Yo me puse la camiseta porque era una manera de evidenciar la falta de democracia que había en Les Corts y esa prepotencia de abuso de la mayoría absoluta que se producía por encima del bloque constitucional", ha remarcado.