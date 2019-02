Oltra a Casado: Cuando la historia va hacia atrás nos acercamos a la barbarie

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha advertido al presidente del PP, Pablo Casado, de que hay que ir "avanzando y no ir hacia atrás" en leyes como la del aborto, ya que "cuando la historia va hacia atrás, normalmente nos acercamos más a la barbarie que a la civilización".

Oltra ha aludido así, tras el pleno del Consell, a las declaraciones a EFE del líder del PP en las que se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos y volver a la de supuestos de 1985, y ha afirmado, respecto a Casado, que no le gusta la gente que "intenta tirar la historia hacia atrás".

"Cada vez que hablan sube el pan", ha bromeado Oltra, para quien lo que hay que hacer es impulsar medidas de apoyo a las familias, la crianza y la decisión libre de emprender un proyecto de maternidad, y todo lo demás, ha insistido, es "querer tirar la historia hacia atrás".

Oltra ha hecho una relación de las medidas desarrolladas en este sentido por el Gobierno valenciano, "que no existían cuando gobernaba el partido del señor Casado", dirigidas "no a obligar a la gente a hacer algo que no quiere hacer" sino a "facilitar la vida de la gente y las decisiones libres de las mujeres y familias".