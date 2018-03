Oltra niega que Compromís sea un partido "opaco" ante las acusaciones del PP

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha negado hoy categóricamente que su partido sea "opaco", ante las acusaciones lanzadas por el PP en este sentido, y ha asegurado que se "la juega" ante cualquiera por esta afirmación sobre todo frente a los populares, que son "el partido corrupto".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, Oltra se ha mostrado "orgullosa" de la "contabilidad en A" de su coalición que presenta íntegramente ante el Tribunal de Cuentas, mientras que el PP "mete bajo la alfombra su contabilidad en B".

En un tenso intercambio de preguntas y respuestas, que en algún momento ha llegado al enfrentamiento, el senador popular Luis Aznar ha asegurado que cree que Compromís es "un partido opaco" porque ha "distraído" tres millones de euros de subvenciones públicas al control del Tribunal antes de 2015.

También ha hablado de "financiación ilegal" por la manera de gestionar 800.000 euros correspondientes a las elecciones de ese año.

Aznar ha advertido de que van a seguir investigando este último caso porque Oltra ha dicho que esos 800.000 euros de subvención se usaron para pagar a los proveedores en febrero de 2016 desde la cuenta electoral, algo que el senador popular considera ilegal ya que esa cuenta debe cerrarse a los 90 días de las elecciones.

Oltra ha explicado que el propio Tribunal de Cuentas les dijo que no la cerraran y esa cuantía no está por justificar, sino que figura bajo el concepto de "deuda a proveedores" por un pago aplazado, ya que Compromís decidió no endeudarse con los bancos para no tener "connivencia" con ellos.

Por el contrario, hay partidos "antiguos" que se endeudan con los bancos lo que puede llevarles a no apoyar después leyes antidesahucios en el Congreso, ha lamentado, tras lo que ha aclarado que se negoció con los proveedores que les pagarían cuando llegase el total de la subvención y "se pagó hasta el último euro".

El senador del PP ha reconocido que hay "agujeros en la legislación donde se ha colado financiación irregular en prácticamente todos los partidos políticos", pero posteriormente, en declaraciones a los medios ha rechazado que se pueda explicar de esta manera "el desastre de cuentas de Compromís".

Aznar ha insistido en que las subvenciones es dinero "a justificar" no a fondo perdido. "Están jugando ustedes igual que nosotros, en el caso de ustedes con el dinero de los valencianos", ha llegado a decir en un momento de su intervención.

Ha concluido que lo de Compromís es "un auténtico muestrario de irregularidades" y ha exigido saber "cómo pagaron a los proveedores y quiénes son" con nombres y apellidos para comprobar si hubo después un trato de favor a alguno de ellos.

Para Oltra, los "agujeros en la legislación" dificultan que las coaliciones puedan interpretar correctamente cómo tienen que hacer, pero ha insistido en que no se pueden confundir "salvedades" planteadas por el Tribunal Constitucional con irregularidades porque "no es lo mismo un partido corrupto que uno honesto".

Por eso, ha advertido a Aznar que hace un "abuso de su inmunidad" cuando afirma que Compromís se ha financiado ilegalmente.

"Tenemos una contabilidad en A, que puede tener salvedades por parte del Tribunal de Cuentas, porque tenemos una contabilidad en A y la presentamos en A", ha aseverado, mientras el PP "no tiene salvedades porque meten debajo de la alfombra su contabilidad en B, pero debajo de la alfombra están los tribunales y ahí se están retratando", ha concluido.