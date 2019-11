Oltra presenta en Estrasburgo 'Kumpania', programa para combatir la exclusión en la infancia y la adolescencia gitana

La vicepresidenta ha participado en Estrasburgo en la conferencia 'Redefining power: Strengthening the rights of the child as the key to a future-proof Europe', organizada por el Consejo de Europa para conmemorar el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y evaluar la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia (2016-2021), ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta cumbre cuenta con la participación de representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea, así como de la sociedad civil y de 13 niños y niñas que acuden en representación de 10 países europeos.

En su intervención, que ha hecho en inglés, Oltra ha utilizado también el romaní, idioma del pueblo gitano, y con el que se ha despedido del auditorio con las palabras "sestipen thaj mestipen", que significan "salud y libertad".

La videpresidenta ha destacado algunas de las medidas que desde el Consell se están impulsando para combatir la pobreza y la exclusión en la infancia, "particularmente en la infancia más frágil, la más invisible, la que está a nuestro alrededor y ni siquiera vemos". Entre estos colectivos destaca el pueblo gitano y la necesidad de promover la escolarización de las niñas y niños gitanos más allá de las etapas obligatorias.

En este escenario, ha explicado el proyecto Kumpania puesto en marcha para "dar respuesta a la necesidad de que los estudiantes gitanos superen con éxito la educación obligatoria y continúen sus estudios", dado que dos de cada tres alumnos gitanos no los finalizan.

El programa se desarrolla en barrios con gran población gitana e incluye la elaboración de un itinerario personalizado para cada niño o adolescente y la mediación y el seguimiento tanto en el centro educativo como en el entorno familiar.

Oltra ha señalado que para este curso se cuenta con 274 plazas con un presupuesto para 2019 y 2020 de casi 4 millones de euros. El proyecto incluye clases de refuerzo escolar y orientación hacia los estudios postobligatorios y el mundo laboral.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que la pobreza "es una clara vulneración de los derechos humanos, de los derechos civiles y de las libertades públicas", y para combatirla desde el Gobierno valenciano se trabaja de manera constante "para que el futuro de las niñas y niños esté libre de carencias y amenazas".

En su intervención, Oltra ha recordado que en 2015 en la Comunitat Valenciana había una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 32,9%, con un 36,6% en el caso de la población infantil según Unicef.

Después de cuatro años, la Comunitat Valenciana está evolucionando "muy por encima de la media española en reducción de la pobreza y la desigualdad" gracias a iniciativas como la Renta Valenciana de Inclusión, que empezó a aplicarse en abril de 2018 y se ha convertido "en la mejor herramienta para atacar la pobreza por el efecto directo que tiene sobre las personas" ha señalado.

A juicio de la vicepresidenta, las iniciativas relacionadas con la educación "garantizan y promueven el acceso a la igualdad de oportunidades" y por ello, el Consell ha puesto en marcha medidas en esta dirección "como la red de Xarxa Llibres con más de 425.000 estudiantes o las becas de comedor que cuentan con 136.000 personas beneficiarias".

La vicepresidenta ha mencionado también la aprobación, el año pasado, de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, que reconoce por primera vez a la infancia y a la adolescencia "como ciudadanía activa y de pleno derecho en la Comunitat Valenciana".

Para finalizar, ha hecho un llamamiento para seguir avanzando "en cohesión y justicia social que son elementos fundamentales en la democracia socialmente avanzada que queremos para Europa".