Oltra: Repetir elecciones sería un fracaso que llevaría al "enojo colectivo"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, considera que repetir las elecciones generales sería "un fracaso colectivo", que además llevaría "al enojo colectivo", pues asegura que "la gente ahora mismo no está ni frustrada ya", sino que está "muy enfadada".

Oltra señala en una entrevista con la Agencia EFE que, "sinceramente", en las negociaciones para intentar conformar un Gobierno en España ha habido exceso de "testosterona" y de actitudes "poco empáticas".

Y añade: "Ha sobrado ruido y ha sobrado relato". "Como contrapunto, ha faltado escucha, ha faltado ponerse en el lugar del otro, ha faltado generosidad, ha faltado realidad", asevera Oltra, quien también cree que "ha faltado responsabilidad" y que, "en la lucha por el relato, se han olvidado de la realidad", de que millones de personas necesitan que se atiendan sus necesidades vitales.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís también ha echado un falta "un método" en las negociaciones, que es haber empezado por el programa, por ver qué se quiere hacer y para qué se quiere gobernar, dado que "el cómo y el quién" habrían sido "consecuencia lógica" de ese programa.

Insiste en que hay millones de personas con nombres y apellidos a la espera de que se garanticen las políticas sociales y de que haya financiación para esas políticas que llevan a cabo las comunidades autónomas. Y alerta: "La gente está harta de que no sepan gestionar su voto".

En su opinión, la ciudadanía está "muy decepcionada, hasta las narices" de esta situación política y de la "inmadurez" que se ha mostrado, y "muy harta de sentirse utilizada y de que nos tomen por bobos", y asegura que "dan ganas de sentarlos" en una habitación y que no salgan de allí hasta que lo solucionen.

"Aquí hay una responsabilidad compartida", afirma la vicepresidenta, para quien el problema es que "ahora mismo todo el mundo está ocupado en ver quién tiene más responsabilidad en todo esto, y en quitarse de encima las pulgas, en vez de estar ocupados en ver cómo se arregla esto" y se llega a un acuerdo.

"Si las energías que están invirtiendo en hacer ver a la ciudadanía quién tiene más responsabilidad en todo esto las invirtieran en llegar a un acuerdo, habríamos tenido ya Gobierno", insiste Oltra, que añade que eso de que "dos no riñen si uno no quiere no es verdad".

Preguntada sobre si esto tiene solución en septiembre, Oltra afirma que confía en ello: "Si le ponemos rostro a todo esto, si nos acordamos de la gente y nos olvidamos de los relatos y de la épica, igual tiene arreglo en septiembre; yo espero que sí".

La vicepresidenta del Consell considera en este ámbito que "siempre es posible construir puentes", ya que "las mismas piedras que construyen muros también construyen puentes: es cuestión de elegir qué se quiere construir".

Para Oltra, el pacto de gobierno en la Generalitat, el Botànic II, que ha dado lugar a un Ejecutivo de coalición integrado por el PSPV-PSOE, Compromís, Podem y Esquerra Unida, es "sin duda" un "espejo donde se puede mirar quien quiera mirarse", aunque matiza que lo dice "sin ánimo de dar lecciones a nadie, ni mucho menos".

Insiste en la necesidad de contar con un Gobierno de España que "empiece a arreglar" el problema de la financiación autonómica, un asunto "fundamental" y "urgente" para la Comunitat Valenciana, y de que haya Presupuestos del Estado, pues si al final se vuelven a prorrogar los de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda con el PP "se pondrá la medalla de haber hecho los presupuestos más largos de la historia".