Oltra no ve censurable la quema de fotos mientras Puig cree que "no es el camino y que solo se pueden quemar las Fallas"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este martes que la quema de fotos del rey y de políticos "no es el camino" porque "siempre es censurable que se queme cualquier cosa excepto las Fallas" mientras que la vicepresidenta Mónica Oltra no lo ve censurable porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que estas actuaciones forman parte de la libertad de expresión.

Puig y Oltra, tras presentar el Pacto por la Atención Integral de las Personas con Problemas de Salud Mental, se han referido así a la quema de fotografías del rey, entre otros, en una concentración celebrada este lunes frente a Delegación de Gobierno en València para pedir la "libertad de los presos políticos", tras la decisión de ingreso en prisión para Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

Al respecto, el jefe del Consell ha señalado que la quema de fotografías "no es el camino". "Desde luego yo no puedo estar de acuerdo", ha recalcado. Así, ha explicado que "respeta la libertad de expresión" pero que "esta libertad tiene que estar basada siempre en el respeto a las personas y a las ideas de cada uno". "Yo desde luego no me siento en absoluto concernido por actuaciones de este tipo", ha subrayado.

Por contra, Oltra ha mantenido: "Que a mí me parezca censurable o no, es irrelevante. Si al Tribunal Europeo no le parece censurable y si no se lo parece al máximo tribunal que tiene la Unión Europea en derechos humanos, pues a mí tampoco". En ese sentido, ha recordado que este Tribunal "hace escasos días dictó una sentencia en la que fallaba que quemar fotos de la Jefatura de Estado o de políticos forma parte de la libertad de expresión", ha explicado.

DERECHO A CONCENTRARSE

Por otra parte, ha señalado que la participación de miembros de la coalición de Compromís en esta concentración se debe plantear "en términos democráticos" porque "el derecho de cada persona a acudir a una concentración es la expresión que nos hace ser una sociedad democráticas". "Sin esta libre expresión, no hay sociedades democráticas", ha constatado.

Así, ha recalcado que las personas que acuden a una concentración para solicitar la libertad de políticos que están en prisión provisional "forma parte de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas a acudir". Por ello, ha cuestionado que "genere polémica que alguien exprese libremente su opinión en el marco de un Estado democrático.

Además, ha recalcado que hay "muchas voces" en el ámbito constitucional y penalista "de prestigio" que están cuestionando que la figura de la prisión provisional en este caso sea "la más adecuada". Por tanto, ha argumentado, dentro de este marco en el que todo el mundo se expresa libremente y los penalistas de más prestigio se están manifestando en este sentido "no sé por qué algunos que forman parte de Compromís no pueden expresarse en estos mismo términos de libertad".

Oltra ha insistido en que "lo que hace falta" para resolver el conflicto catalán es "solucionar un problema político". "El quid de la cuestión no es quién va o no a una manifestación a la que tiene derecho ir por el artículo 21 de la Constitución sino que aquí hay un problema político que el Gobierno del señor M.Rajoy no sabe ni quiere solucionar", ha evidenciado. "El problema es un Gobierno que ha hecho dejación de funciones", ha lamentado.

De hecho, ha reprochado a Rajoy que esté dejando solucionar a los jueces cuando "los jueces no pueden solucionar problemas políticos". "Los problemas políticos los tiene que solucionar en el ámbito de la democracia, del diálogo y de la política", ha apostillado.

Al respecto, ha expuesto que al Gobierno de Rajoy "le conviene seguir avivando las llamas en vez de aplacar los ánimos y llegar a una solución dialogada de un conflicto que es real y que no se acabará con él solo con la vía judicial".